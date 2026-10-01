A màghjina - Pinareddu sott’à Bavedda
La rédaction le Samedi 17 Octobre 2026 à 07:05
Depuis le littoral de Pinarellu, les aiguilles de Bavella se dévoilent au loin, derrière les reliefs de l’Extrême-Sud. Entre les deux, la baie s’étire paisiblement sous un ciel d’automne.
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(Photo : François Marie Luciani )