A màghjina - L’Annunziata di Casanova, rivolta versu Coggia Maio
Récemment restaurée, la chapelle de l’Annunziata à Casanova retrouve toute sa présence dans le paysage. Accrochée au-dessus du village, elle s’ouvre sur une vue large et dégagée vers Coggia Maio et les reliefs boisés qui ferment l’horizon. Son clocher sobre, coiffé de tuiles, capte la lumière et rappelle l’architecture rurale traditionnelle. Entre patrimoine remis en valeur et cadre naturel préservé, l’édifice s’inscrit à nouveau comme un repère discret mais essentiel dans le territoire.
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