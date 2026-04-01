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A màghjina - L’Annunziata di Casanova, rivolta versu Coggia Maio


le Samedi 18 Avril 2026 à 07:25

Récemment restaurée, la chapelle de l’Annunziata à Casanova retrouve toute sa présence dans le paysage. Accrochée au-dessus du village, elle s’ouvre sur une vue large et dégagée vers Coggia Maio et les reliefs boisés qui ferment l’horizon. Son clocher sobre, coiffé de tuiles, capte la lumière et rappelle l’architecture rurale traditionnelle. Entre patrimoine remis en valeur et cadre naturel préservé, l’édifice s’inscrit à nouveau comme un repère discret mais essentiel dans le territoire.
Si, comme Viviane Delfini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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