A màghjina - Bastia : luci è culori nant’à u vechju portu
Depuis la mer, Bastia se révèle en douceur, ses façades pastel glissant jusqu’au Vieux-Port. Là, les mâts des bateaux dessinent une forêt immobile, bercée par une eau sombre et calme. Au-dessus, les nuages filent lentement, jouant avec la lumière qui vient caresser les murs et souligner les reliefs de la ville. San Ghjuva, avec son double campanile, veille sur ce décor vivant où se mêlent mémoire maritime, vie quotidienne et horizon ouvert. Un équilibre fragile entre terre et mer, où chaque instant semble suspendu.
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