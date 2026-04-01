CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Jeremy Odet, soigneur animalier 22/04/2026 En Corse, la natalité s’effondre mais la population continue d'augmenter 16/04/2026 Retraite : l'Agirc-Arrco renforce son accompagnement en Haute-Corse 16/04/2026 Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées : le 15e Gala du KBC Lucciana 16/04/2026

A màghjina - Bastia : luci è culori nant’à u vechju portu


le Vendredi 17 Avril 2026 à 07:18

Depuis la mer, Bastia se révèle en douceur, ses façades pastel glissant jusqu’au Vieux-Port. Là, les mâts des bateaux dessinent une forêt immobile, bercée par une eau sombre et calme. Au-dessus, les nuages filent lentement, jouant avec la lumière qui vient caresser les murs et souligner les reliefs de la ville. San Ghjuva, avec son double campanile, veille sur ce décor vivant où se mêlent mémoire maritime, vie quotidienne et horizon ouvert. Un équilibre fragile entre terre et mer, où chaque instant semble suspendu.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos