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A màghjina - Aregnu à l’ora di u sole chì cala


le Jeudi 16 Avril 2026 à 07:25

Sur les rochers d’Aregnu, face à une mer apaisée, trois silhouettes se découpent dans la lumière du soir. L’un pêche, les autres regardent filer le soleil vers l’horizon. En Balagne, le temps ralentit à l’heure du tramontu, quand le ciel embrase la mer et que chacun trouve sa place, entre silence et éternité.
Si, comme Lucie Poli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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