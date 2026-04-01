A màghjina - Aregnu à l’ora di u sole chì cala
Sur les rochers d’Aregnu, face à une mer apaisée, trois silhouettes se découpent dans la lumière du soir. L’un pêche, les autres regardent filer le soleil vers l’horizon. En Balagne, le temps ralentit à l’heure du tramontu, quand le ciel embrase la mer et que chacun trouve sa place, entre silence et éternité.
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