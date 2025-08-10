A luna splende sopra… Corti !

CorseNetInfos
Mario Grazi le Dimanche 10 Août 2025 à 12:02

Ce samedi soir la pleine lune avait un caractère bien particulier car elle était la plus grosse de l’année. Selon les vieilles traditions amérindiennes on l’appelle Lune d’Esturgeon, par rapport à ce poisson jaune géant que l’on trouve dans les Grands Lacs et le lac Champlain aux Etats-Unis. A la faveur d’un ciel bien dégagé, les Cortenais ont profité de la beauté de cet astre coloré de rouge-orangé samedi soir au moment où elle a commencé son ascension, derrière le Monte Gaggiu !



Il est 21h17 ce samedi soir. Dans le quartier des Lubbiacce, dans le prolongement de la place Paoli de Corte, Cortenais et touristes sont nombreux à attendre le lever de lune, car en cette soirée du 9 août 2025, la Lune d’Esturgeon, parée de sa robe rouge-orangée, va offrir un spectacle exceptionnel. Soudain sa lumière commence à éclairer le haut du Monte Caggiu, qui domine Pedicorte di Gaggiu. Lentement, la lune rouge monte dans le ciel pour se dévoiler totalement deux minutes plus tard. Le spectacle est grandiose, magique, féérique. Mais pas le temps de l’admirer, il faut se concentrer sur la photo et attendre le bon moment. Le moment où la Lune d’Esturgeon va côtoyer durant quelques instants la Porteuse d’Eau. Cette remarquable fontaine taillée dans le marbre de Corte en 1963 par Jean-Baptiste Aragni, marbrier de renom dans la cité Paoline et au-delà, et dessinée par Louis Santiaggi-Casanova. En quelques minutes, la Lune d’Esturgeon va commencer à perdre de sa couleur flamboyante pour dominer Corte et illuminer E Notte di a Mandulina !
Dans les croyances amérindiennes cette lune du mois d’oût était signe d’abondance car l’esturgeon était des plus facile à pêcher durant cette période estivale. Selon nos confrères de 20 Minutes, c’est l’Almanach du Vieux Fermier qui donne leurs noms aux lunes. Et ce poisson d’apparence préhistorique, appelé aussi « le fossile vivant », était particulièrement abondant dans le passé. Les amérindiens réalisaient alors des pêches exceptionnelles durant cette période de l’année leur permettant de faire des provisions de poisson pour l’hiver. Dans certaines croyances cette Lune d’Esturgeon est également appelée Lune des Moissons ou Pleine Lune du Maïs…

 




