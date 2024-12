À l’occasion de sa visite à Ajaccio, la Collectivité de Corse a offert une médaille au Pape

De sa visite historique à Ajaccio dimanche dernier, le Pape François a ramené des images inestimables de la ferveur populaire qui règne sur l’île et dont il a pu être témoin, mais aussi de nombreux présents remis par les diverses collectivités et acteurs de cet évènement inédit. Afin de remercier le Saint Père d’avoir honoré la Corse de sa présence pendant une journée, la présidente de l’Assemblée de Corse et le président de l’Exécutif ont ainsi eux aussi souhaité lui offrir des cadeaux symboliques, qu'ils ont présenté ce vendredi dans les locaux de la Collectivité de Corse.



En référence à la nature corse et à son caractère sauvage et indomptable, Marie-Antoinette Maupertuis lui a remis un jeune pin Lariciu cultivé au sein de la pépinière de Castelucciu, qui sera planté dans la résidence d’été du Pape, à Castel Gandolgo. Au nom de la Corse et du peuple corse, le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni voulait pour sa part lui remettre un cadeau « qui exalterait la dimension historique de ce voyage et des liens entre la Corse, le Vatican et le Pape ». Une mission qu’il a confié à Toni Casalonga, l’un des artisans du Riacquistu. Face au défi qui lui était proposé pour symboliser ce moment exceptionnel, l’artiste de Pigna a alors imaginé une médaille commémorative ornée d’une de ses peintures, réalisée en 2018 pour le Museu di a Corsica. Une œuvre allégorique intitulée Cyrniorum fortia bello pectora, inspirée de la devise de la guardia corsa papale du Vatican signifiant la Corse au cœur intrépide au combat, à la symbolique forte : una muvra pour la nature, la bandera pour la culture, ainsi qu’un village et un rivage pour représenter l’âme de l’île, chacun de ces éléments étant orienté vers les quatre points cardinaux pour souligner l’universalité de ces représentations.