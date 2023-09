A l'école Campanari de Bastia, une rentrée sous le signe de la culture, de l'art et de l'environnement

La rentrée des classes à l'école primaire Campanari, située dans le quartier de Saint-Joseph à Bastia, a été marquée par des sourires radieux sur les visages des élèves, une scène peu commune pour un jour de rentrée. À l'exception des élèves de petite section de maternelle, pour qui c'est la première séparation, la plupart des enfants affichaient une grande joie en cette journée du 5 septembre.Ce groupement scolaire, classé en tant que réseau d'éducation prioritaire plus (REP+), accueille 135 élèves, de la petite section de maternelle au CM2. Tout au long de l'année, l'équipe éducative, soutenue par la mairie de Bastia et le rectorat de Corse, s'engage à offrir une éducation riche en culture et axée sur l'environnement.L'école Campanari a pour credo que tous les prétextes sont bons pour intégrer des activités culturelles dans le programme éducatif. Chaque année, les enseignants exercent leur liberté pédagogique pour créer des projets liés à l'écologie et à la culture. Ainsi, les projets en maternelle se concentrent sur la sensibilisation à l'écologie et au tri sélectif, tandis que dans le cycle élémentaire, l'accent est mis sur des projets transversaux visant à améliorer la réussite scolaire des élèves. D’autres initiatives, autour de la mobilité scolaire écologique, font appel aux élèves pour réfléchir à l’aménagement des abords de l’école, pour que les écoliers puissent se rendre à leur établissement sereinement à pied, en vélo ou en trottinette. «Les initiatives que nous menons sont multiples et trouvent leur public, ça se voit, car les élèves y sont réceptifs », ce qui conforte Françoise Campana, la directrice de l’établissement, dans les choix éducatifs de ses équipes.

Le projet le plus imposant se trouve sur les murs du préau de l’école. Débuté l'année dernière, gigantesque fresque dessinée par les élèves court sur une dizaine de mètres. « Elle représente ce que voient en sortant de l’école, que ce soit les bâtiments, la nature qui les entoure ou les lieux emblématiques de Bastia, précise Françoise Campana. Ils ont commencé les dessins en classe, puis ont fait des sorties culturelles dans la ville avant de peindre eux-mêmes cette fresque géante ».





Une ouverture sur le monde renforcée

Le projet a tellement plu qu’il a été décliné en chanson, que les élèves ont écrit en corse avec l’aide d’un professeur. Cette création originale, intitulée À l’aldilà, évoque les différents endroits de Bastia dessinés sur la fresque, telle que la Citadelle, mais aussi de l’école Campanari. Cette chanson créée par les enfants a permis la création d'une chorale au sein de l'école, qui s'est produite ce matin pour la rentrée des classes devant le maire de Bastia et le recteur académique de Corse. Cette politique tournée autour de la culture porte ses fruits puisque la directrice a reçu pour la rentrée scolaire un chèque de 6 500€ dans le cadre du projet “Notre école, faisons-la ensemble” des mains du maire de Bastia, Pierre Savelli, et du recteur de l’académie de Corse, Jean-Philippe Agresti. Cette somme servira à intensifier les actions culturelles au cours de l’année en faveur de l’éducation et de l'égalité des chances.



Pour le recteur, cette récompense vient souligner le « travail à la fois sur le bien-être des élèves mais aussi sur le renforcement des fondamentaux et du niveau scolaire à travers une approche culturelle. De plus, dans cette école, la langue est perçue comme un facteur d’échange et d’intégration, de partage de valeur et de culture, avec tous les principes qui y sont attachés, ce qui en fait un vecteur éducatif important pour ces enfants ».