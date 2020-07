A Zonza la qualité des eaux de baignade "conforme aux exigences européennes de qualité"

Comme chaque année, les eaux de baignade en mer et en rivière sont surveillées de près durant la saison estivale (entre 2 et 4 fois par mois sur chaque site). Sur la commune de Zonza, la qualité des eaux de baignade est conforme aux exigences européennes de qualité depuis plusieurs années sur tous les sites de la commune.En ce qui concerne les eaux de la rivière du Cavu, des prélèvements sont réalisés chaque semaine pour vérifier l’absence du parasite responsable de la Bilharziose. La rivière est donc saine et ouverte au public (toutes les informations sont disponibles auprès du bureau d’information touristique à l’entrée de la vallée). La fermeture de la baignade serait décidée de façon immédiate si la surveillance environnementale mettait en évidence un risque quel qu’il soit.Les résultat des analyses sont affichés à l’Office de tourisme et dans tous les Bureaux d’Information Touristiques de la commune, et disponibles sur internet : http://baignades.sante.gouv.fr