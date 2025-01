À Serra-di-Scopamena, une rencontre pour réfléchir à l’élevage et au vivant

Depuis le printemps 2024, l’association Altaleghje, organisatrice du festival Lire le monde, développe le projet Scopra u vivu en partenariat avec la commune de Serra di Scopamena. Ce cycle de rencontres vise à questionner les rapports que l’Homme entretient avec le vivant dans un contexte de bouleversements climatiques et de mutations des paysages ruraux. La prochaine étape de ce projet se déroulera les 25 et 26 janvier 2025 autour d’un thème central : l’élevage et ses enjeux.



Dans un territoire où l’espace laissé au maquis ne cesse de s’étendre et où le nombre d’éleveurs diminue, la question de la cohabitation entre le sauvage et le domestique devient cruciale. "Les catégories habituelles – élevage, divagation animale, espaces naturels – ne suffisent plus à décrire les réalités actuelles. L’enjeu de cette rencontre est de réfléchir collectivement à la place accordée aux animaux d’élevage dans nos vies, notre alimentation et sur nos terres, tout en offrant des clés pour agir face aux défis environnementaux et sociaux à venir." indiquent les organisateurs.



Quel programme ?

Le programme de la première journée débutera par une randonnée de trois heures à la découverte des lieux d’élevage de Serra di Scopamena. Guidés par Céline Vincent, les participants parcourront ces espaces tout en écoutant des lectures choisies. L’après-midi se poursuivra avec une conférence-débat animée par l’ethnobotaniste Geneviève Michon, en présence de Jocelyne Porcher, sociologue à l’INRAE, spécialiste des relations entre humains et animaux d’élevage, et de Jean-Michel Sorba, sociologue basé en Corse, qui analysera la situation insulaire de l’élevage. Amandine Giovanangeli, jeune chevrière installée en Alta Rocca, viendra témoigner de sa pratique quotidienne dans un environnement en pleine mutation. La journée s’achèvera par la projection du film Cow d’Andrea Arnold, un documentaire saisissant sur la condition animale.



Le dimanche matin, un atelier d’initiation à la technique du cyanotype, animé par Francesca Lantieri, clôturera ce week-end de réflexion. Ouvert à tous, cet atelier permettra d’allier découverte artistique et sensibilisation au vivant.



"Cette rencontre est l’occasion d’initier un débat de fond sur l’avenir de l’élevage en Corse et sur le rôle essentiel que jouent les éleveurs dans la préservation des paysages insulaires" expliquent les organisateurs. "On espère ainsi créer un espace de dialogue où chercheurs, professionnels de l’élevage et citoyens pourront partager leurs visions et expériences, pour mieux penser les relations entre l’Homme et les animaux dans un monde en mutation."