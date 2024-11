A Porto-Vecchio, du trampoline et du futsal pour repérer les jeunes éloignés de l’emploi

En proposant des activités sportives et ludiques, la mission mocale souhaite rompre avec l'image parfois trop institutionnelle de ses services. Elle cherche à susciter l’envie chez les jeunes de franchir le pas, dans l’objectif de les faire accéder à un accompagnement vers l'autonomie.Les jeunes seront accueillis par un conseiller en insertion sociale et professionnelle de la mission locale et un éducateur de rue de la Falep 2A. Ils seront ensuite installés par activité, selon le choix du participant. La soirée est réservée aux jeunes de 16 à 29 ans et l’entrée est gratuite. Des collations seront également offertes tout au long de la soirée.Cette initiative fédère plusieurs partenaires dans l’Extrême-Sud : Jeunesse sport formation, Sud Corse insertion (recyclerie Dino et auto-école sociale), les services prévention de la Falep 2A et l’association régionale des missions locales de Corse.Pour s’inscrire, c’est ici