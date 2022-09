À Murato, la charcuterie Flori a fêté ses trente ans

En 1997, le travail scientifique se poursuit, puisque Pascal Flori s'engage dans une collaboration avec l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur l’impact de l’alimentation des animaux en châtaignes sur le taux de lipides. En 2001, la SARL San Michele est créée : c’est une année de « structuration, d’investissement et de développement pour l’entreprise ». Pascal Flori décide alors de travailler avec les régions réputées en charcuterie : Italie, Espagne, Pays Basque ou encore Pyrénées. « Autant de visites d’exploitations et d’échanges avec leurs gérants ayant constitué une fructueuse exploration d’un monde dont la force était d’avoir su allier méthodes ancestrales et technologies modernes », explique Pascal Flori, toujours dans le communiqué.



2013 constitue une des dernières étapes marquantes de l'histoire de l'entreprise, avec la mise en place d’un outil de production « permettant d’accéder à un travail plus minutieux, à un paramétrage de la chaîne de production totalement maîtrisé avec une marge d’erreur proche de zéro : combinaison d’un procédé high tech et de la tradition ».



Forte de ses trente années d’existence, l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle affiche désormais un triple objectif : « se développer en Corse car la marge de progression potentielle est importante, conforter ses positions sur le Continent et conquérir de nouveaux marchés en Europe ».