À Lozzi, Marcel Flori cultive l’amour de l’élevage et du bon veau à la broche

Une viande grasse et bien persillée

Et les amateurs de très bonne viande ne s’y trompent pas lorsqu’ils découvrent, entre autres, ces côtes de veau bien grasses et persillées à merveille. L’éleveur fait aussi la différence en proposant des veaux jeunes à 8 mois maximum pour un poids de 120 kg, « je peux avoir des poids parfois supérieurs en fonction de la génétique, c’est à dire avec une belle vache et un beau taureau du Limousin comme celui que j’ai je peux sortir un veau à 130 voire même 150 kg, comme ce fut le cas dernièrement. Le veau avait tété plus longtemps sous la mère et s’était développé davantage que les autres ». Cuites, elles dégagent en bouche une saveur exceptionnelle mélangeant les goûts de l’herbe fraîche et du foin.



Les bouchers du centre-Corse, tout comme les particuliers, sont en perpétuelle attente de cette viande des plus goûteuse. Et pour mieux faire connaître encore son produit d’exception, Marcel Flori fait le choix de proposer également un veau cuit à la broche. « J’avais de très bons retours de la part des clients et me suis dit que proposer un veau à la broche lors de grandes occasions serait une autre façon de mettre mon produit en valeur. C’est une façon aussi d’être encore plus proche du client en prosant sur mesure. Je n’aime pas gaspiller la viande et donc pour un événement qui va rassembler, par exemple, 60 personnes je conseille à mes clients de ne prendre qu’une moitié ». Et même si cela lui demande davantage de travail encore, Marcel Flori va prendre son temps pour préparer la braise et cuire son veau durant près de 20 heures ou plus, en fonction du poids de l’animal, « et je dois remercier mon père ainsi que mes amis qui m’aident à mener à bien mon projet ».