A Lisula les élèves du lycée polyvalent sensibilisés à la sécurité routière

Vendredi 19 novembre les élèves de secondes du Lycée Polyvalent de Lisula avaient un emploi du temps bien différent des autres semaines. Ces élèves avaient en effet rendez-vous avec la MGEN qui en partenariat avec la fondation de la route, la préfecture de Corse et l'établissement ont participé à une demie journée de prévention routière. Au programme de cette matinée, trois ateliers dont un premier, assez spectaculaire, avec une voiture tonneau, un autre avec un simulateur de conduite et un troisième sur les différentes addictions, celui-ci animé par la gendarmerie de Lisula. "La MGEN, en partenariat avec la fondation de la route, les établissements scolaires et la préfecture, mets en place une demie-journée de prévention routière afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route" explique Philippe Vautrin.



Dans la voiture tonneaux venue de Béziers, de la fondation de la route, animée par Bernard Marty, bénévole, les jeunes conducteurs ou futurs jeunes conducteurs ont vécu une simulation d'accident et on ainsi compris l'importance du port de la ceinture de sécurité notamment lors d'un tonneau. "Le message que nous souhaitons faire passer par la " voiture tonneau" est que la ceinture de sécurité est là pour sauver des vies. Car lors d’un accident, sans ceinture de sécurité, les personnes à bord sont ballotées et peuvent être expulsées de la voiture," précise Bernard Marty.Après ce premier ateliers, les jeunes se sont dirigés vers le simulateur de conduite où ils ont pu appréhender la prise du volant, première fois pour certains et les différents réflexes à avoir. "Les règles de la sécurité routière s’acquièrent très jeune. Distance de sécurité, port de la ceinture, dangers tels qu’alcool, cannabis et téléphone au volant. Des pratiques qui sont incompatibles avec la conduite, il est donc impératif de les prévenir de ces comportements à haut risque" ajoute Philippe Vautrin.En fin de stage, les gendarmes de Lisula animaient eux un atelier sur les différentes addictions qui altérent la concentration ainsi que la gestion des réflexes lors de la conduite. Ils étaient ainsi confrontés aux différentes problématiques face au volant. Notamment lors des retours de soirées où ils peuvent se trouver davantage exposés aux risques routiers suite à d'éventuelles consommations d'alcool, de drogues melant vitesse, fatigue et inexpérience.