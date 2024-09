A Ghjurnata di l’Associi Culturali : la diversité culturelle à l'honneur en Balagne

De nombreuses associations seront présentes pour présenter leurs activités et projets. L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges entre les habitants et les acteurs de la vie culturelle en Balagne. Les visiteurs auront la possibilité de rencontrer les membres des associations, de poser des questions et de s’informer sur les projets menés tout au long de l’année.



Ce rendez-vous s’inscrit dans la volonté de la CCIRB de promouvoir la vie associative culturelle, considérée comme un moteur du dynamisme local. En participant à cette journée, les associations espèrent renforcer leur visibilité et susciter l’intérêt de nouveaux adhérents.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.