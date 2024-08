A Furiani, le refuge de Fornacina est saturé : "Les gens prennent les animaux pour des peluches"

Pour tenter de limiter l'affluence de ces animaux domestiques, la Fondation a pour fer de lance la stérilisation. "Nous recevons régulièrement des chattes et des chiennes avec leurs portées. C'est un véritable problème pour ces animaux parfois errants", rapporte Alexandre Olmeta. Et pour cause, c'est parfois une demi-douzaine d'animaux qui sont amenés en même temps au sein du refuge, qui trouve rapidement des limites en termes de place. "Nous avons un partenariat avec la clinique vétérinaire Cyrnevet. Donc, lorsque les chats et les chiens errants arrivent, on s'occupe systématiquement de les faire stériliser, avant de les relâcher sur site, ajoute-t-il. Quant à leurs petits, on fait tout pour les garder, dans la limite du possible."



Mais la démarche ne s'arrête pas là. En effet, au moment de l'adoption de chatons ou de chiots – encore trop jeunes pour subir cette intervention –, le refuge de Fornacina a mis en place un système de caution. Ainsi, un chèque est récupéré par la structure en échange d'un bon de stérilisation. Après l'intervention effectuée, le nouveau propriétaire revient au refuge pour présenter le carnet de santé à jour de son animal, pour récupérer sa caution. "C'est le meilleur moyen d'inciter les gens à entamer les démarches. Mais dans l'ensemble, les gens jouent le jeu", remarque Alexandre Olmeta. Et si la situation reste globalement préoccupante – avec près de 330 animaux abandonnés sur l'île au cours de l'année 2023 selon la SPA –, le responsable du refuge de Fornacina tente de rester optimiste quant au comportement des propriétaires d'animaux : "J'ai l'impression que les gens, et surtout la nouvelle génération, ont de plus en plus conscience de la responsabilité que représente l'adoption."