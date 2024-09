À Evisa on pratique la lutte contre l'incendie de manière discrète et efficace

Les contreforts de la Corse ont subi une activité électrique notable ces derniers jours. Les secours sont intervenus sur de nombreux départs de feu dus à la foudre comme sur ces photos dans le secteur d’Evisa et Pastricciola.Affectant souvent des peuplements de résineux parfois de grande hauteur, en zone de montagne, ils peuvent dégénérer si la foudre n’est pas accompagnée de précipitations substantielles. Ils peuvent aussi couver plusieurs jours et reprendre sous l’effet du vent et de la chaleur.Pour parer à toute éventualité, ces feux nécessitent un traitement particulier avec des actions précises.A commencer par l' héliportage de personnels et matériels, la mise en place de bâches à eau, le ravitaillement des bâches par hélicoptère, la mise en place d’établissements de grande longueur, le tronçonnage et le désouchage des arbres et, enfin, le grattage des lisières Des actions qui ont toutes été menées en interservices et parfaitement coordonnées.Ainsi sur les feux du secteur d’ Evisa , ont été engagés des sapeurs-pompiers, frd forestiers-sapeurs et un détachement de pompiers autrichiens déployés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.Un travail en commun, précieux, discret et efficace qui méritait d'être mis en exergue ici.