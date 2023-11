A Corte le pont de Baliri emporté : “ce que nous avons vécu cette nuit est du jamais vu"

Après Ciaran vendredi, c’est la tempête Domingos qui a provoqué de nouveaux dégâts à Corte. Cette fois c’est le Tavignani qui est sorti de son lit en emportant le pont de Baliri vers 4h30. Construit en 1952, pour remplacer l’ancienne passerelle des années 1930, le pont de Baliri avait été élargi au tout début des années 1960 pour permettre aux véhicules de traverser le Tavignani et rejoindre ce havre de paix que constituait le bar Chez Bartho. Les Cortenais ont connu de nombreuses crues du Tavignani dont une meurtrière le 30 septembre 1974 causant la mort de 8 touristes allemands qui avaient installés leurs tentes sur la plage de Baliri. Même si très souvent les eaux étaient passées par-dessus le pont, détruisant les barrières de protection, jamais le pont n’avait été détruit. Cette fois on peut imaginer la force du courant !





"Du jamais vu"

Jean-François Falconetti, gérant aujourd’hui avec son épouse Marie-Catherine, le bar et camping Chez Bartho raconte : « Nous habitons ici avec ma femme depuis quelques années et nous n’avons jamais entendu un tel vacarme provoqué par le fleuve. Mes beaux-parents nous ont souvent raconté des anecdotes sur des crues impressionnantes, mais ce que nous avons vécu cette nuit est du jamais vu. Vers 3 heures du matin, inquiet par le bruit provoqué par les eaux, j’ai vu une voiture tenter de passer sur le pont. Mais son conducteur a vite rebroussé chemin. Et nous entendions rouler les pierres et les arbres qui frappaient contre le pont et contre le tablier. C’était particulièrement impressionnant. Nous n’avions jamais entendu cela et nous redoutions que le pont ne soit emporté. C’est ce qui s’est passé vers 4h30. Et contre les éléments nous ne pouvons rien faire. J’espère que les autorités vont prendre la mesure de la catastrophe puisqu’il y a une vingtaine de personnes qui résident ici. Et puis nous craignons pour le camping et le bar-restaurant car s’il n’y a pas de pont, il n’y aura pas de touristes. Je ne suis pas technicien, mais je pense qu’un pont mobile du génie civil pourrait être installé provisoirement avant de procéder à la réfection de l’ouvrage ».





Mise en place une tyrolienne

Sur place depuis cette nuit, le maire de Corte, le Dr Xavier Poli était consterné et encaissait difficilement ce nouveau coup du sort. « Vers 4 heures, je faisais un tour d’inspection en ville et en passant à Baliri il y avait les gendarmes. Nous avons constaté que le pont avait été emporté. Je suis aussitôt entré en contact avec tous les riverains, pour savoir s’il n’y avait pas eu de blessés. Puis nous avons mobilisé les moyens des sapeurs-pompiers pour venir rencontrer les personnes isolées, via le sentier du patrimoine depuis l’entrée des Scaravaglie. Nous avons mis en place une tyrolienne pour réalimenter en eau tout ce secteur et faire passer les denrées nécessaires aux habitants. Il y a une vingtaine de personnes qui résident ici d’un bout de l’année à l’autre. Pour l’heure, on ne parle pas d’évacuation. Il y a cependant une famille avec un enfant en bas âge qui, s’ils le souhaitent, pourront être récupérés pour être reloger ailleurs provisoirement. Mais pour l’heure, il n’y a pas d’urgence au niveau médical. J’ai rendez-vous avec le préfet dans la matinée pour faire un point global de la situation pour décider des mesures à mettre en ouvre pour palier cette nouvelle catastrophe. Au final, le bilan des deux tempêtes va être particulièrement lourd pour Corte ».





Concernant la prise d’eau de la vallée de la Restonica, il semble qu’il n’y ait pas eu de nouveaux dégâts et le maire espère que le timing prévu pourra donc être respecté. « Ce qui a été fait depuis vendredi n’a pas été touché. Nous espérons donc faire un test cet après-midi pour pourvoir remettre en fonction