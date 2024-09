"A Catena" : un nouveau club d'entrepreneurs "nustrale"

Plutôt qu’une présentation pompeuse, les « 4 mousquetaires » de A Catena* avaient opté pour une soirée pleine de mystères, de rires et de découvertes. Et ce fut réussi. « Le projet est né en avril dernier » explique Thomas Sereni, responsable de Corsicom, régie publicitaire et d'organisation d’évènements, qui a porté le projet. A côté du « D’Artagnan », trois jeunes chefs d’entreprises dynamiques Priscilla Pietrotti de « Gestion Pro Centre d’appels » et « Athena Furmazione, un organisme de formation et d’accompagnement d’entreprises, Estelline Boone de « JuriLoc », administrateur d’Immeubles et autres biens et « JuriRecouvrement », recouvrement amiable et Jean-François Carlotti, de « RE(CO)NAISSANCE » une société de Coaching et formation.« L’objectif est de créer du lien en local avec des chefs d’entreprise qui partagent les mêmes valeurs afin de se développer professionnellement, de développer son business et aussi de développer et élargir le groupe collectivement » souligne Thomas Sereni, « mais ce n’est pas un club conventionnel d’affaires ou de business. On est indépendant, non raccroché à un réseau national ou international : on se veut un club nustrale avec les valeurs propres à la Corse comme la solidarité et l’entraide ».Un club ouvert, il faut le préciser, à tout chef d’entreprise, qu’il soit simple micro-entrepreneur ou à la tête de dizaines de salariés. « Il n’y a aucune ségrégation, peu importe la taille de l’entreprise tout le monde peut adhérer » complète Jean-François Carlotti. «Le but est de nous mettre tous en relation et de s’entraider à travers des espaces de rencontres, de conférences dans différents lieux de Corse. Par rapport à d’autres clubs d’entrepreneurs, l’ambiance est plus détendue, les règles moins contraignantes. On favorise les rencontres mais on ne force pas les choses ».Parmi les maîtres-mots de « A Catena » : Intégrité, proactivité, solidarité, bienveillance sans complaisance.Priscilla Pietrotti a tout de suite adhéré au projet de Thomas Sereni : « Comme beaucoup de chefs d’entreprises je me suis souvent retrouvée seule devant les problèmes et en difficulté pour avancer. À plusieurs on est plus forts et notre club permettra cette entraide, cette solidarité en ouvrant aussi les portes de différents organismes comme la CCI, la Chambre de Métiers ou la CPAM. Cette notion d’entraide je l’ai développée au sein de ma carrière quand je travaillais à la clinique Maymard ».Le club en est à ses balbutiements mais les rouages sont bien huilés. « On débute en Haute-Corse mais d’ici 5 ans on souhaite avoir un groupe d’une trentaine de membres dans les principales villes de Corse : Bastia, Ajaccio, Corte, Calvi et une vingtaine sur le continent à Nice, Marseille, Monaco, Paris et dans les îles de la Méditerranée. On n’est toutefois pas dans une logique de quantité mais de qualité avec des gens qui partagent nos valeurs, notre esprit, nos ambitions » précise Thomas Sereni.Le logo d’"A Catena" est lui aussi tout un symbole : « Un emblème en forme de vague qui évoque le perpétuel mouvement entre les co-membres du groupe » indique Estelline Boone. « Le design épuré et arrondi reflète la confiance ainsi que l’harmonie. Quant à la couleur bleue, elle évoque la solidité, la fiabilité et la stabilité »* Contact ICI