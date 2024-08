A Campile, le cardinal François Bustillo intronise la confrérie Santa Croce

Campile a accueilli la cérémonie d’intronisation de la confrérie Santa Croce. La célébration s’est déroulée sous la présidence du Cardinal Bustillo, avec la participation du père doyen Prescelti, des pères Carlotti et Ambroise, et des diacres Agostini et Franceschi. La nouvelle confrérie bénéficie du parrainage de nombreuses confréries locales, en particulier celle de Volpajola.



Le maire Jean-Marie Vecchioni a accueilli les participants sur le parvis de l’église St Pierre et St Paul, où la cérémonie a eu lieu. Douze nouveaux confrères ont été intronisés : Antoine Raffalli (prieur), Etienne Corallini (sous-prieur), Pascal Beconcini, Danièle Genier née Benedetti, Anthony Bicchi, Roch Capelluti, Jean-Paul Giorgetti, Eric Orsini, Christian Pieraccini, Simon-Pierre Raffaelli, Jean-Louis Rinieri et Pierre-André Vecchioni.



Lors de la cérémonie, le chant du « Miserere » a précédé la prise d’habit, composée de l’aube, du cordon symbole d’obéissance, et de la capeline aux couleurs des saints patrons locaux Saint-Pierre et Saint-Paul. Jean-Paul Giorgetti a expliqué l’importance de cette tenue. La croix a été remise à Eric Orsini, tandis que la lumière a été confiée à Antoine Raffalli et Etienne Corallini. Après le chant du « Veni Créator », les nouveaux confrères ont reçu la bénédiction du Cardinal Bustillo. « En entrant en confrérie, on se doit d’être des frères au service des plus faibles, des plus pauvres, des égarés. On se doit de transmettre la Parole et les Écritures avec humilité et sincérité ». indique le prieur Antoine Raffalli.



La cérémonie, accompagnée à l’orgue par Danièle Bernus-Raffaelli et les chanteurs de Miche Paoli « a capella », s’est poursuivie avec une poésie en langue corse déclamée par Simon-Pierre Raffaelli. Une procession autour de l’église et la bénédiction solennelle du Cardinal Bustillo ont clôturé l’événement.



Un temps de partage et de rencontre a suivi, réunissant participants de tous âges, notamment les jeunes du village.







Événements à venir à Campile :