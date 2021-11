A Calvi, on a célébré le 103ème anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918

"Le 103ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Les monuments aux morts de nos villes et nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur le champ de bataille. [...] Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la grande guerre[...]. " Le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée



En ce jeudi 11 novembre 2021, après une messe officiée en l'église Sainte Marie majeur, les autorités civiles, militaires et religieuses se sont rassemblées au pied du monument aux mort de Calvi, pour célébrer le 103 ème anniversaires de l'Armistice du 11 novembre, afin de rendre hommage à tous les morts pour la France.Dans un premier temps, et comme à l'accoutumée, des décorations ont été remises. La Croix de la valeur militaire, avec étoile de bronze pour le caporal chef Hone et l'adjudant Leaniouk, pour les services rendus à la nation. Puis, aux côtés de Claude Deceunick, président des anciens combattants, les élèves de 4ème de la classe défense du Collège Jean Orabona de Calvi, ont rendu à leur tour, hommages aux disparus.Claude Deceunick en aparté, confiait ému son enthousiasme au sujet de l'implication de ces jeunes gens. "C'est très bien de voir des jeunes impliqués comme eux. Cela nous rappelle que nous n'avons pas fait tout ce merdier pour rien".Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecrure de Calvi, lisait par la suite à l'assemblée, le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, et rendait également hommage aux hommes et femmes tombés pour la France entre le 11 novembre 2020 et 2021.Un jet de gerbe en mer concluait cette cérémonie nationale.