A Calvi, les journées nationales des sauveteurs en mer rendent hommage aux bénévoles

Ces 29 et 30 juin, les sauveteurs bénévoles de la SNSM organisent les Journées Nationales des Sauveteurs en Mer, un événement annuel se déroulant le dernier week-end de juin. La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) rend ainsi hommage à tous ses bénévoles qui, tout au long de l'année, risquent leur vie pour en sauver d'autres. À Calvi, cette journée dédiée à la SNSM s'est tenue ce samedi au pied de la Tour de Sel. Paul Allard, président de la section SNSM Calvi Balagne, revient sur cette manifestation essentielle. « Aujourd’hui, c’est une journée importante, c’est la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer. Dans les 218 stations du territoire et en outre-mer, nous mettons en lumière l’ensemble de nos bénévoles, leur engagement, et nos stations. C’est crucial pour nous », explique Paul Allard.

La journée a été riche en activités : des régates, des ateliers variés, la visite du canot Balanin, des démonstrations de secourisme et de sauvetage d'homme à la mer, ainsi que des épreuves de tir à la corde, de bras de fer et de lancer de touline ont animé l’événement. Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir la passion et le dévouement des bénévoles de la SNSM. « Pour devenir bénévole à la SNSM, il suffit de venir frapper à notre porte. Ensuite, nous nous occupons du reste, à condition d’avoir moins de 65 ans. Nous accueillons aussi bien des jeunes à former pour devenir des marins aguerris que des personnes plus mûres qui pourront servir à terre. Ce qui compte, c’est la volonté de venir nous voir et l’empathie pour les autres. Nous formons les bénévoles de A à Z, même à la natation », poursuit Paul Allard.



La formation des bénévoles inclut le secourisme (PSE niveau 1 et 2), la formation de canotier et de barreur, avec la possibilité de devenir, après quelques années, capitaine du navire de la station de Calvi. « À Calvi Balagne, nous comptons 40 bénévoles. En Corse, il y a 10 stations de la SNSM, regroupant environ 500 bénévoles. Au niveau national, dans les 218 stations, nous avons 11 500 bénévoles », précise Paul Allard. Le personnel de la SNSM est composé exclusivement de bénévoles, et le besoin de recruter reste constant. « Le nombre de bénévoles est satisfaisant, mais nous cherchons toujours à recruter car tous ont une vie à côté », ajoute-t-il.





Pour une intervention, 8 bénévoles

À Calvi, les bénévoles disposent d’un canot de 18 mètres tous temps et d’un semi-rigide. « Nous travaillons sous l’autorité du Cross qui nous déclenche. Il nous appelle et nous propose la mission. Nous sommes dépendants des astreintes des bénévoles, mais nous ne refusons quasiment jamais une intervention. » Dans les 20 minutes suivant l’appel du Cross, les bénévoles sont embarqués pour une mission de sauvetage. « Nous utilisons une application pour signaler notre disponibilité. Pour une intervention, il nous faut 8 bénévoles », précise Paul Allard.





Le secteur d’intervention de la SNSM de Calvi Balagne s’étend de la Punta di l’Acciolu après Lisula, jusqu’à Capu Rossu au-dessus de Portu, couvrant ainsi 70 miles nautiques.