À Calvi Saint Erasme n'a pas été porté en procession mais les cérémonies ont eu lieu

Chaque année, c'est avec ferveur et vénération que Calvais et Calvaises fêtent Sant'Éramu, patron des pêcheurs et gens de mer. Porté en procession à travers les rues de la cité Semper Fidélis", le Saint est habituellement embarqué à bord d'un bateau de la Colombo Line pour un pèlerinage en mer, avant qu'une gerbe soit déposée sur l'eau et qu'un hommage soit rendu à tous ceux qui ont péri en mer. L'épidémie du Coronavirus qui a frappé de plein fouet la France et bien d'autres pays a tout bouleversé pour cette année 2020.

On sait combien les calvaises et les calvais sont attachés à cette fête dédiée aux pêcheurs et aux gens de mer. Les dernières mesures du Gouvernement en matière sanitaire ont été assouplies ces derniers jours mais les consignes sanitaires sont encore strictes, notamment lors de messes ou cérémonies religieuses.

C'est pourquoi en ce mardi 2 juin que les cérémonies de Saint Erasme ont été scindées en deux parties, l'une sans public et l'autre avec public.

À 17 heures, accompagnés de l'abbé Ange Michel Valery, quelques membres de la confrérie Sant Éramu se sont rendus à la Croix des Balkans sur la route d'Ajaccio pour se recueillir devant la stèle qui rappelle que le 16 août 1918, le navire à vapeur Balkan, affrété par la Compagnie Fraissinet pour assurer la liaison maritime entre Marseille et Calvi se faisait torpiller au Nord-Ouest de la Corse par un sous-marin allemand. Il y avait à bord près de 500 passagers et membres d'équipage. 102 seulement ont survécu à cette catastrophe, la plus importante jamais enregistrée en Corse.

En civil, toujours accompagnés de l'archiprêtre Valery, trois confrères en civil ont embarqué à bord du bateau pneumatique de la Colombo Line pour se rendre derrière la jetée de l'ancien port de commerce afin de prier pour les pêcheurs et gens de mer disparus, avant une bénédiction et un dépôt de gerbe.

De retour à quai, c'est cette fois en présence des fidèles et des confrères avec A Cappa que la messe solennelle était célébrée en l'église Sainte Marie Majeure de Calvi.

Cette célébration 2020 de Sant'Éramu restera à jamais gravée dans les mémoires.