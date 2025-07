À Calacuccia, A chjama di a muntagna revient pour interroger l’avenir des territoires ruraux

Le rendez-vous est désormais inscrit dans le paysage estival du Niolu. Après une première édition saluée pour la richesse de ses échanges et son ancrage local, la commune de Calacuccia et le Foyer rural « L’Aghja Grisgia » reconduisent, les 12 et 13 juillet 2025, la Foire de la montagne – A chjama di a muntagna. Une manifestation née d’un double constat : le déclin démographique progressif des régions de l’intérieur, et la nécessité de redonner souffle et perspectives à la ruralité corse.



Le thème de cette deuxième édition – « Les territoires ruraux, quel avenir ? » – s’inscrit dans une actualité marquée par les enjeux de transition écologique, les nouveaux rapports à l’espace, et les recompositions territoriales. Face à l’exode urbain, à la recherche de modèles de développement alternatifs et aux défis liés au changement climatique, la montagne se veut non plus périphérie, mais espace d’avenir.



Durant ces deux jours, la Fiera sera rythmée par des temps d’échanges, des présentations d’initiatives locales, des animations culturelles et des espaces de dialogue entre habitants, élus, professionnels et chercheurs. L’accent sera mis sur des expériences concrètes : projets agricoles et pastoraux, créations d’entreprises ou d’unités de transformation en milieu rural, actions culturelles menées malgré des moyens contraints, et rôle fondamental du tissu associatif dans la vie locale.



Un point d’étape sera également présenté par la Collectivité de Corse sur sa feuille de route en matière de politique rurale, dans une optique de soutien aux territoires de montagne. Des élus, acteurs du monde agricole, porteurs de projets et membres du monde associatif partageront leurs diagnostics et les leviers identifiés pour faire face aux fragilités mais aussi aux opportunités de la ruralité.



L’événement entend aussi engager la jeunesse. Dans une région historiquement pastorale, les organisateurs souhaitent favoriser une nouvelle dynamique autour de l’agropastoralisme, mais aussi encourager une réappropriation culturelle et économique de ces territoires trop souvent marginalisés dans les politiques nationales.



A chjama di a muntagna se veut donc plus qu’une foire traditionnelle : un espace de mobilisation citoyenne et de réflexion collective sur l’avenir des zones rurales. Dans un esprit d’ouverture, les organisateurs appellent à imaginer d’autres récits pour la montagne corse, entre enracinement et innovation.