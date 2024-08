A Bucciata Bastiaccia 2024 : le premier cochonnet lancé ce mercredi

C’est en 2015 qu’en hommage à leur père disparu en 2010, les frères Lamperti de La Boule du Prado à Bastia, initie ce qui allait devenir le plus important concours de pétanque de l’île : A Bucciata Bastiaccia, un grand rendez-vous des meilleurs joueurs français et européens.

Aujourd’hui, il rassemble près de 3 000 joueurs d’une vingtaine de nations, près de 400 joueuses, 300 jeunes joueurs et 60 000 spectateurs sur les 5 jours. La marraine de cette version 2024 est la jeune humoriste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux Morgane Bastid-Albertini, le parrain, le chanteur Petru Bracci. « On assiste à un énorme engouement », souligne Patrick Lamperti, « Le National affiche complet avec 256 triplettes et le concours féminin a déjà atteint 50 doublettes sur un maximum de 64 ». Ce national féminin est la grande nouveauté de cette année. «Ce concours a pour but de promouvoir la pétanque féminine », ajoute Jean-Charles Lamperti. « Ce concours, tout comme l’international Pierrot-Lamperti, sert de qualifications aux Masters 2025 ».





La place Saint-Nicolas va ainsi voir s’affronter de grosses pointures de la spécialité. On pourra, pour ne citer que ceux-là , apprécier le talent des Bonetto, Basil, Montoro, Lacroix, Loy, Molinas, Gbetable, Maison, Puccinelli, Dubois, Lozano, Grazzini, Bezandry, Maiga, Maurel, Lucien, Cazes, Winterstein, Bonvarlet, Germain, Bonvarlet, Robineau, Mayron … présentes également des équipes nationales : 3 équipes de France, Monaco, Italie, Portugal, Catalogne, Madagascar…





Le concours famille en hors-d’œuvre

Comme il est de tradition, c’est le concours Famille qui a inauguré la manifestation. S’y affrontent des équipes composées d’une femme, un homme et un ado/enfant. Ce jeudi 22 à partir de 18h30 se déroulera le Concours promotionnel ouvert à tous (licenciés et non licenciés), en doublettes. Le lendemain vendredi, à 18h30, ce sont les personnalités du monde du spectacle, du sport et de la politique qui seront en lice sur le boulodrome géant de la place. Rire et macagna seront de mise. Samedi, à partir de 10 heures, place au 8e International Open Pierrot-Lamperti, en triplettes, un concours doté de 12 000 € et au 1er National féminin en doublettes. Les phases finales de ces deux concours auront lieu dimanche 25 à partir de 9h30 avec aussi celles du Concours Doublettes et du Concours adolescents en triplettes. Après les finales prévues à partir de 17h30, la remise des prix se fera aux alentours de 20 h.





Durant 5 jours c’est un véritable village dédié aux boules qui accueillera le public sur la place Saint-Nicolas avec de nombreux stands de vente. A noter que comme chaque année les organisateurs reverseront une partie des recettes à une association caritative insulaire, cette année Armelle qui a pour vocation d’aider financièrement (logement, logistique etc…) les enfants, les jeunes adultes et leurs familles qui sont obligés de se déplacer pour bénéficier de soins ne pouvant être pratiqués sur leur lieu de résidence.

Cette manifestation sportive de haut niveau engendre aussi des répercussions économiques non négligeables pour les commerçants, artisans, entreprises et services de la ville de Bastia et de sa région.