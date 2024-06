« Le but est de créer du lien et de promouvoir les producteurs et artisans de la région de Marana-Golu. » Telle est la philosophie d’Andrea Scopetani, chargée de mission Projet alimentaire territorial de la communauté des communes de Marana-Golu, pour son festival « Si Manghja ! ». Une dizaine d’exposants ont posé leurs tentes aucomplexe Paul-Natali de Borgu. La thématique « Après l’effort, le réconfort » de cette deuxième édition s’appuie sur la nutrition et la santé. Une notion chère à Andrea Scopetani, nutritionniste de formation. L’activité physique a été représentée par des associations qui dispensaient des parcours à vélo pour initier les enfants à la mobilité douce.





À l’heure du déjeuner, il était possible de déguster un buffet préparé par les producteurs présents, dans une ambiance festive où Sébastien Dufresne assurait un concert. « Nous voulons mettre en avant notre tradition du marché-spuntinu », pointe Andrea Scopetani. La jeune Bastiaise de 25 ans espère pérenniser cet évènement et le déplacer dans les villages.