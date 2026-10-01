À Borgo, une journée consacrée aux femmes dans le sport

Elles sont sportives, éducatrices, arbitres, dirigeantes ou bénévoles. Pourtant, leur place dans le mouvement sportif reste un enjeu. À Borgo, ce dimanche 25 octobre à partir de 9h30, le Comité départemental Olympique et sportif (CDOS) de Haute-Corse, sous l'égide du Comité régional olympique et sportif ( CROS) et avec le soutien de la municipalité, consacrera une journée entière à la féminisation du sport. "On s'aperçoit qu'il y a moins de femmes en responsabilité dans les associations, mois de femmes qui pratiquent du sport dans des clubs. Beaucoup de jeunes filles décrochent lorsqu'elles atteignent un certain âge", constate Barthélémy Corneli, président du CDOS de Haute-Corse. Face à ce constat, l'objectif est clair: montrer que ces difficultés ne sont pas une fatalité et que les femmes ont toute leur place dans toutes les disciplines.



Pour cette première journée thématique, les organisateurs ont prévu des stands animés par des clubs et des associations, afin de présenter leurs activités et de valoriser les femmes qui les font vivre. L'après-midi sera consacré aux échanges, avec une table ronde réunissant notamment des responsables sportifs, des éducateurs et des licenciés, mais aussi des personnages extérieures au mouvement sportif.



Marraine de l'évènement, Nathalie Desmares connaît les exigences du sport de haut niveau. Ancienne snowboradeuse, elle a participé aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et évolué sur la scène internationale. Un parcours qui l'amène aujourd'hui à porter un regard particulier sur la place des femmes dans le sport: "Le sport est un milieu quand même masculin, mais ou la femme a tout à fait sa place pour s'exprimer aussi", souligne-t-elle. Si sa discipline l'a conduite à s'entrainer principalement à l'étranger, faute de structures adaptées sur l'île, elle estime que les femmes peuvent s'épanouir dans toutes les pratiques. Sa présence à Borgo sera aussi l'occasion de partager son expérience et d'écouter celle des autres.