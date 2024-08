À Borgo, une journée bien-être pour les familles avant la rentrée

La commune de Borgo accueille une journée dédiée au bien-être familial ce dimanche 18 août. Organisée à la salle polyvalente de 9h30 à 18h, la troisième édition de « Ma Journée Magique » propose un programme varié destiné à toutes les générations. À l’initiative de cet événement, Audrey Bouvier, ambassadrice locale du concept « Mes Moments Magiques » (MMM), souhaite offrir aux familles un espace de ressourcement avant la rentrée scolaire. « Cette journée est l’occasion pour les familles de se retrouver et de découvrir les ateliers que nous proposons toute l’année », explique Audrey Bouvier. En plus des activités habituelles, cette édition introduit de nouveaux ateliers et un festival des enfants avec des jeux en bois.



Le programme se veut inclusif et intergénérationnel avec des ateliers bien-être pour tous les âges : initiation au yoga, massages parents-enfants, méditation guidée, et même des conférences sur des thèmes comme la réalisation de soi et la guérison. Les plus jeunes pourront s’initier à des activités ludiques et pédagogiques autour de la gratitude et de la confiance en soi, avec des rituels spécifiques issus du concept MMM.



Parmi les moments forts de la journée, on note des ateliers créatifs, des séances de méditation, ainsi qu’un lâcher de bulles magiques. Le programme inclut également un marché de créateurs et une buvette pour se restaurer. Les familles pourront pique-niquer sur place ou profiter de la petite restauration. Audrey Bouvier ne cache pas ses ambitions pour la suite : « Cette journée marque le lancement de notre saison d’ateliers, qui se poursuivront dès septembre au centre social de Borgo et dans les écoles de la région. Je souhaite également développer des initiatives intergénérationnelles pour encourager le dialogue et l’échange entre toutes les générations. »









Le programme



Ouverture et visite des stands 10h00 : Ateliers pour enfants (3-5 ans) et conférence « Oser se réaliser »

L’entrée est fixée à 2€, gratuite pour les moins de 3 ans. Des réservations sont recommandées pour certains ateliers.