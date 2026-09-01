À Bonifacio, partez à la chasse aux Cryptors dans les rues de la ville

Capturer ces cryptors, puis répondre à leurs défis toujours plus pointus permettra d’engranger des points qui vous feront progresser au classement des Cryptors Gamers, qui sont au nombre de 18 000 à ce jour. Car si l’ambition demeure avant tout locale, rien n’empêche les Cryptors de devenir le prétexte à voyager partout en France où ils se trouvent, dans le but de les collectionner. « Ca devient une excuse pour visiter un territoire », sourit Louis de Carolis.



Capter l'intérêt des plus jeunes



Dès lors, Bonifacio n’apparaît pas comme la plus repoussante des destinations pour approfondir sa collection. En effet, si la cité des Falaises ne manque pas d’atouts touristiques, les Cryptors permettront « de mettre en avant le patrimoine bonifacien de manière différente et avec un côté ludique », apprécie Roxane Piriottu, adjointe au tourisme. C’est le service patrimoine de la ville, en lien avec l’office de tourisme, qui a choisi les dix Cryptors disséminés dans Bonifacio, à savoir Marguerite Bobbia, Dragut, la Dame de Bonifacio, le Génois, l’Asi di Pitrin, le Corail Rouge, le Grain de Sable, Ulysse et Le Pêcheur. Soit des personnages qui ont une histoire en commun avec la ville, mais aussi qui rendent honneur à l’exceptionnel patrimoine naturel bonifacien. Alain Di Meglio ne dira pas le contraire : « Oui, nous avons un riche patrimoine, confirme l’adjoint au… patrimoine. Mais sans médiation, c’est un peu comme un violon sans archet. » « Le numérique ne remplace par la médiation humaine, estime Pierra Gazano, élu également, mais aussi guide-conférencier. Il ouvre une nouvelle porte d’entrée. En donnant la parole à des figures de l’histoire bonifacienne, le dispositif suscite des questions, attire l’attention sur des détails et invite à regarder la ville autrement. Et pour les jeunes, cette entrée en matière via les jeux vidéo est un pari gagnant. »