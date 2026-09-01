Corte - Dernière ligne droite pour l’ARWC avant le départ le 1er octobre prochain

« Cette épreuve compte 500 kilomètres pour 20 000 mètres de dénivelés positifs. Les 100 équipes évolueront sur des parcours choisis minutieusement en collaboration avec le président corse de la FFME, Paul-André Acquaviva, le président du comité corse de canoë-kayak, Sauveur Grisoni, du président de la Ligue Corse de Triathlon, Sauveur Nicolas, et du président du PNRC, Jacques Costa puisque les athlètes vont traverser des paysages remarquables en évitant les sites protégés. Car il ne s’agit pas que d’une course, nous avons voulu que les participants découvrent un territoire vivant exceptionnel, une destination touristique unique riche en espèces endémiques, riche d’un patrimoine bâti unique », a martelé Antoine Orsini, président du comité d’organisation. « Cette course est le résultat d’un élan immense collectif qui a reçu le soutien des partenaires institutionnels que sont la Collectivité de Corse, les mairies de Corte et de l’Ile-Rousse, du PNRC, du CPIE – A Rinascita, de l’Université de Corse, du Crous de Corte, de la cité scolaire Pascal-Paoli, de l’UIISC5 de Corte et de 25 partenaires privés ». Le souhait des organisateurs n’était pas de proposer une simple épreuve du championnat du monde des courses aventures, mais « nous voulions qu’elle s’inscrive au sein du territoire et de sa population. Il était important d’intégrer la course et les athlètes dans tout ce que la Corse possède au niveau de son patrimoine, de sa culture et de sa langue », a poursuivi Pascal Bahuaud. « Nous voulions aussi que cette épreuve s’intègre à la ville de Corte durant les deux jours avant le départ. C’est pourquoi nous avons fait appel à la cité scolaire Pascal-Paoli pour que les jeunes collégiens et lycéens aient un moment de partage et d’échange avec l’ensemble des athlètes autour du patrimoine et de la culture. Nous avons tracé le parcours pour donner aux participants qui viennent du monde entier les plus belles images possibles de la Corse et de son environnement préservé. Sans dévoiler ce parcours, sachez seulement qu’il va de soit que les sportifs de l’extrême devront franchir le plus haut sommet de l’île, le Monte Cintu ».