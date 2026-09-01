Corte - Dernière ligne droite pour l’ARWC avant le départ le 1er octobre prochain

Nancy Bahuaud, responsable de la communication de l’ARWC, a accueilli élus, organisateurs ainsi que la marraine de l’évènement, Diana Saliceti. Elle a tout d’abord rappelé que la course était limitée à 80 équipes, comme c’est le cas chaque année dans ce genre de manifestation, mais «face à l’engouement suscité par cette épreuve et sa destination Corse, nous avons élargi à 100 équipes. Il est vrai que le film promotionnel réalisé autour de cette épreuve a largement contribué à cela ».
Ce film a d’ailleurs été présenté au public ce vendredi au cours de la conférence de presse organisée au Musée de la Corse pour dévoiler les grandes lignes de l’épreuve, sans pour autant évoquer le parcours, « qui restera secret jusqu’au jour du départ puisque cette course se fait en totale autonomie », a insisté Pascal Bahuaud, directeur de la course.
Avant de se lancer dans cette aventure unique, les athlètes se réuniront sur l’esplanade du parking Tuffelli pour défiler sur le cours Paoli à 16h30 le 29 septembre. Ils seront accompagnés des élèves du collège et lycée Pascal-Paoli qui porteront les drapeaux de leurs nations respectives. Suivra à 18h30 la cérémonie d’ouverture dans l’amphi Landry de l’Université de Corse où les élèves de la cité scolaire interprèteront quelques chants avant d’être rejoints sur scène par Diana Saliceti. Le lendemain aura lieu le prologue dans la citadelle et dans la vieille ville à partir de 9 heures. Un prologue qui déterminera l’ordre de départ du lendemain et qui se fera autour du patrimoine, de la culture et de la langue corse. « Cette course d’orientation se fera à travers divers ateliers imaginés par nos élèves », a indiqué la proviseure de la cité scolaire Pascal-Paoli, Julia Albertini. Quant au départ de l’épreuve, il aura lieu le 1er octobre à 6 heures du matin depuis le cours Paoli.
Avant de se lancer dans cette aventure unique, les athlètes se réuniront sur l’esplanade du parking Tuffelli pour défiler sur le cours Paoli à 16h30 le 29 septembre. Ils seront accompagnés des élèves du collège et lycée Pascal-Paoli qui porteront les drapeaux de leurs nations respectives. Suivra à 18h30 la cérémonie d’ouverture dans l’amphi Landry de l’Université de Corse où les élèves de la cité scolaire interprèteront quelques chants avant d’être rejoints sur scène par Diana Saliceti. Le lendemain aura lieu le prologue dans la citadelle et dans la vieille ville à partir de 9 heures. Un prologue qui déterminera l’ordre de départ du lendemain et qui se fera autour du patrimoine, de la culture et de la langue corse. « Cette course d’orientation se fera à travers divers ateliers imaginés par nos élèves », a indiqué la proviseure de la cité scolaire Pascal-Paoli, Julia Albertini. Quant au départ de l’épreuve, il aura lieu le 1er octobre à 6 heures du matin depuis le cours Paoli.
« Cette épreuve compte 500 kilomètres pour 20 000 mètres de dénivelés positifs. Les 100 équipes évolueront sur des parcours choisis minutieusement en collaboration avec le président corse de la FFME, Paul-André Acquaviva, le président du comité corse de canoë-kayak, Sauveur Grisoni, du président de la Ligue Corse de Triathlon, Sauveur Nicolas, et du président du PNRC, Jacques Costa puisque les athlètes vont traverser des paysages remarquables en évitant les sites protégés. Car il ne s’agit pas que d’une course, nous avons voulu que les participants découvrent un territoire vivant exceptionnel, une destination touristique unique riche en espèces endémiques, riche d’un patrimoine bâti unique », a martelé Antoine Orsini, président du comité d’organisation. « Cette course est le résultat d’un élan immense collectif qui a reçu le soutien des partenaires institutionnels que sont la Collectivité de Corse, les mairies de Corte et de l’Ile-Rousse, du PNRC, du CPIE – A Rinascita, de l’Université de Corse, du Crous de Corte, de la cité scolaire Pascal-Paoli, de l’UIISC5 de Corte et de 25 partenaires privés ». Le souhait des organisateurs n’était pas de proposer une simple épreuve du championnat du monde des courses aventures, mais « nous voulions qu’elle s’inscrive au sein du territoire et de sa population. Il était important d’intégrer la course et les athlètes dans tout ce que la Corse possède au niveau de son patrimoine, de sa culture et de sa langue », a poursuivi Pascal Bahuaud. « Nous voulions aussi que cette épreuve s’intègre à la ville de Corte durant les deux jours avant le départ. C’est pourquoi nous avons fait appel à la cité scolaire Pascal-Paoli pour que les jeunes collégiens et lycéens aient un moment de partage et d’échange avec l’ensemble des athlètes autour du patrimoine et de la culture. Nous avons tracé le parcours pour donner aux participants qui viennent du monde entier les plus belles images possibles de la Corse et de son environnement préservé. Sans dévoiler ce parcours, sachez seulement qu’il va de soit que les sportifs de l’extrême devront franchir le plus haut sommet de l’île, le Monte Cintu ».
Xavier Poli, maire de Corte, et Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive chargée de la Culture, du Patrimoine, de la vie associative, du Mécénat et du Sport ont affirmé avoir accueilli l’annonce de cette épreuve « avec enthousiasme et fierté car elle constitue une opportunité majeure pour Corte et pour la Corse au niveau international ».
Corte et la Corse sont des terres de trail et à cet effet le maire de Corte va proposer au prochain conseil municipal de créer dans la cité Paoline une station de Trail, avec le soutien de la CdC. Quant à la conseillère exécutive, elle a affirmé s’investir davantage encore en faveur du développement des sports de nature.
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