A Bastia, une journée pour sensibiliser à la prévention routière

Avec 728 blessés sur les routes corses en 2022, 2,5 fois plus que la moyenne nationale, il est crucial de sensibiliser la population aux différents risques de la route et de leur apprendre comment réagir en cas d'accident. C'est pourquoi l'association Adrien Lippini - un vélo une vie, active depuis plus de 10 ans sur l’île, a décidé de s'unir à la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) pour organiser une journée de sensibilisation et de prévention des risques liés à la route.



La matinée a débuté avec le Challenge Sécurité Routière inter-Entreprise organisé dans le but de sensibiliser les chefs d'entreprises, les cadres et les employés à l'importance et la prévention en matière de sécurité routière. Pour Françoise Lippini, la directrice de l’association c’est une nouvelle page de l’histoire de l’association qui s’écrit : “on est là aujourd’hui en collaboration avec la CAB et la mairie de Bastia. On a décidé de créer cet événement, car on a pour habitude de sensibiliser beaucoup les plus jeunes, mais nous avons plus de mal à capter les adultes au-delà d’un certain âge -souvent des salariés- , donc on a sensibilisé les entreprises en particulier .”



Plusieurs ateliers ont été proposés aux participants en collaboration avec des partenaires locaux tels que les pompiers, les Chemins de fer de la Corse, la Police municipale, la Gendarmerie et la Police nationale.Ces ateliers avaient pour but d'aider les participants à mieux appréhender les différents risques de la route. Par exemple, un atelier animé par les pompiers a permis aux participants d'apprendre les gestes de premiers secours tels que le massage cardiaque et la mise en position latérale de sécurité. Un simulateur d'accident de la route a également été mis en place pour permettre aux participants de vivre une expérience immersive et d'apprendre à anticiper les risques. Un autre atelier portait sur les différentes mobilités qui se partagent la route, afin de mieux comprendre les règles de circulation pour les différents modes de transport (voitures, vélos, trottinettes, etc.).

Vers midi, une simulation d'accident de la route a été organisée par une équipe de pompiers. Cette mise en scène impressionnante a attiré un grand nombre de participants. Un faux cycliste blessé a été transporté sur une civière par les pompiers, afin de sensibiliser les participants aux risques encourus lors d'un accident de la route.



Malheureusement, suite à de mauvaises conditions atmosphériques, les activités prévues dans l’après-midi pour le grand public n’ont pas pu se dérouler.