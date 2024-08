A Bastia, un nouveau centre de loisirs pour les 3-6 ans ouvre à Toga

Un nouveau centre de loisirs dédié aux tout-petits ouvre ses portes à l’école maternelle Charpak à Toga. Dès la rentrée, l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) accueillera les enfants âgés de 3 à 6 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. « Cette nouvelle structure répond à un besoin réel pour de nombreuses familles, notamment monoparentales, qui peinent à concilier vie familiale et professionnelle », explique la Ville de Bastia.

la création de ce nouvel ACM qui complète l’offre existante, notamment celle du centre associatif Calloni dans les Quartiers sud, intervient dans un contexte où la demande d’accueil pour les jeunes enfants ne cesse de croître. « Nous avons constaté une hausse significative des demandes, notamment pour les familles avec de jeunes enfants. Avec cette ouverture, nous offrons une réponse concrète à ces besoins tout en veillant à la qualité de l’accueil proposé », souligne la municipalité.



Des horaires élargis pour plus de flexibilité

Le centre de loisirs Charpak se distingue par ses horaires étendus, adaptés au rythme de vie des parents. L’accueil du matin se fait dès 7h30 et la sortie en fin de journée s’étend jusqu’à 18h30, offrant une plus grande souplesse. « Nous avons pensé ces horaires pour permettre aux parents de jongler plus facilement entre leurs obligations professionnelles et familiales », précise la Ville. L’ACM sera ouvert toute l’année les mercredis et pendant les vacances scolaires, hors jours fériés.



Un cadre sécurisé et adapté aux jeunes enfants

Pensé pour répondre aux besoins des tout-petits, le centre est doté d’installations spécifiques : deux salles de sieste, une salle de motricité, une salle d’activités, des sanitaires adaptés et un réfectoire. « Nous avons mis un point d’honneur à aménager des espaces confortables et sécurisés où les enfants peuvent s’épanouir en toute sérénité », détaille la Ville.

Tout au long de la journée, les enfants pourront participer à des activités ludiques et éducatives visant à développer leur autonomie, leur curiosité et leur sens de la vie en groupe. « Chaque enfant bénéficie d’une attention particulière, en fonction de ses besoins affectifs et physiques », assure la Ville. L’équipe pédagogique est composée d’ATSEM et d’animateurs qualifiés;



Inscriptions et tarifs adaptés

Les inscriptions se font dans les locaux du centre de loisirs du Centre Ancien ou via le portail citoyen de la Ville. Avec une capacité d’accueil limitée à 32 enfants, il est recommandé de s’inscrire rapidement. Les tarifs sont calculés en fonction des ressources des familles, avec une participation qui peut descendre à moins d’un euro pour les familles au quotient familial le plus bas. « Nous avons voulu des tarifs accessibles pour que tous les enfants, quelle que soit leur situation familiale, puissent bénéficier de ce service », indique la Ville.