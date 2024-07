A Bastia, un colloque rend hommage à Sabina Collet-Sedola, pionnière de l’enseignement de l’espagnol

L'événement, centré sur l'enseignement de l'espagnol en France aux XVIe et XVIIIe siècles, a vu Sabina Collet-Sedola, maître de conférences, être spécialement célébrée par ses collègues universitaires, dont certains venus d’Espagne. La cérémonie, tenue dans l’auditorium du musée de Bastia, a pris une tournure officielle avec la présence de Lisandru de Zerbi, adjoint au maire de Bastia, délégué à la langue et culture corse et à la jeunesse, et fondateur de Praticalingua. Dans son discours, Zerbi a mis en avant les mérites de Collet-Sedola.



on parcours professionnel, des Antilles à l’Université de Corse, a ainsi été reconnu par ses pairs, qui lui ont offert une édition imprimée de sa thèse, intitulée « La connaissance de l’espagnol en France et les premières grammaires hispano-françaises (1550-1700) », considérée comme une référence pour les chercheurs. Cette thèse, publiée par l’université de Malaga, constitue un jalon essentiel dans la recherche sur les méthodes d’enseignement de l’espagnol en France du XVIe au XVIIIe siècle.



Les participants, experts dans leurs domaines respectifs, ont retracé l’évolution des connaissances depuis la soutenance de la thèse de Sabina Collet-Sedola en 1974, évoquant notamment la modernisation de la recherche, passée de la machine à écrire au numérique. Organisé par un comité comprenant Diana Esteba-Ramos (université de Malaga), Marie-Hélène Maux (Strasbourg), Françoise Richer-Rossi (Paris Cité) et Marc Zuili (Versailles Paris Saclay), ce colloque de deux jours a enrichi de manière significative la vie culturelle de Bastia.