A Bastia, un chèque eau de 50 euros pour les foyers dans la précarité

La rédaction le Mardi 7 Mai 2024 à 11:23

La Régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica, et la Caisse d'allocations familiales (CAF) ont mis en place une mesure d'aide sociale pour les ménages les plus fragiles de l'agglomération bastiaise. Il s'agit d'un chèque eau de 50 euros, déduit directement des factures d'eau, dans le but de soutenir ces foyers face à la hausse des prix.