À Bastia, le casting de The Voice fait carton plein

Dans le jury, le chanteur bastiais finaliste de The Voice 2019 Clément Albertini est accompagné de deux chargées de casting de l’émission. Sophia Haimeur et Fanny Guastalli ne mâchent pas leurs mots : « il y a du très bon niveau. Les présélections ont été très belles ». Stylos en main, à l’affut de chaque note, de chaque émotion, les jurés notent ce qu’ils ressentent, jugent la technique tout en gardant en tête le niveau qu’ils veulent voir. Cette année, chanter en langue corse est apprécié par le jury. « The Voice c’est aussi représenter la culture française dans toute sa diversité » commente Fanny Guastalli.



Les 54 candidats sont déjà chanceux. Ils ont été présélectionnés par les équipes de l’école Spartimusica. « Nous avons reçu plus de 200 demandes et vidéos. Les chanteurs viennent de toute la Corse et le niveau est vraiment hallucinant » explique Olivia Cesari, la propriétaire de Spartimusica. Et il n’y en pas que pour les grands. Le matin c’était au tour des enfants de chanter pour tenter l’aventure The Voice Kids. Une dizaine est montée sur scène pour faire entendre sa voix.