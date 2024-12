À Bastia, la fête de Saint-Nicolas réunit 200 enfants à l'église Notre Dame de Lourdes

Quant à la visite du Pape, le Père Nicoli a évoqué la manière dont les enfants perçoivent cet événement. « Pour eux, c’est une grande fête, mais ils n’en mesurent pas encore toute l'ampleur historique. Néanmoins, ils ressentent l’effervescence de l’événement, et, à travers un dessin en forme d’étoile, ils savent que quelque chose d’important se prépare. Cette fin d’année est l’occasion de vivre des moments de paix et d’unité dans un monde marqué par des difficultés et la violence. »



Le Père Nicoli a partagé une prière à réciter en ces temps de l’Avent, invoquant la Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse, pour la paix et la solidarité. Il a remercié Dieu pour l’Évangile annoncé sur l’île depuis des siècles, et a renouvelé la consécration de la Corse à son Cœur immaculé, en communion avec le Pape François et l’évêque du diocèse, le Cardinal Bustillo. La prière appelait aussi à la conversion des cœurs et à la préservation de la dignité humaine, tout en demandant à Marie d'intercéder pour un monde de paix, de fidélité, et d’espérance pour l’avenir de la Corse.