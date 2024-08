A Bastia, la confrérie de San Roccu perpétue tradition et solidarité

À Bastia, la Cunfraterna di San Roccu renaît de ses cendres, portée par une nouvelle génération animée par la foi et l’esprit communautaire. Recréée en 2005, cette confrérie, dont les origines remontent à 1788, s’investit chaque année dans la célébration du 16 août pour honorer San Roccu, un saint associé à la protection et à l'entraide. Sous la direction de François-Xavier Moracchini, maître des cérémonies, cette journée revêt une importance toute particulière, symbolisant un retour à des valeurs d’humilité, de partage et de fraternité.



Les temps forts de la fête votive



Composée de seize membres, la Cunfraterna di San Roccu se distingue par son engagement à la fois spirituel et solidaire. François-Xavier Moracchini explique : « Notre confrérie a un rôle particulier que l’on pourrait presque qualifier de centre de formation en liturgie. De 16 à 33 ans, les confrères sont initiés aux chants sacrés et aux pratiques liturgiques. Passé cet âge, nous avons pour mission d’enrichir les autres confréries de Bastia. Je fais moi-même partie de San Roccu et de San Carlu. Nous sommes peu nombreux, mais notre ferveur est intacte, surtout pour le 16 août, une date incontournable. Nous mettons l'humilité au cœur de nos festivités et souhaitons diffuser un message de paix, d’amour et de fraternité. »



Les célébrations commenceront dès le matin du vendredi 16 août avec une première messe à 8h dans l’oratoire San Roccu, suivie d’un office à 10h30. L’après-midi, à 18h, la procession traditionnelle traversera le quartier en passant par à Cuncezziò, San Ghjuvà, avant de rejoindre l’oratoire. Tout au long de la journée, des petits pains bénits seront distribués aux fidèles. « San Roccu est vénéré pour sa solidarité et son abnégation », rappelle François-Xavier. « On dit qu’il est né avec une tache en forme de croix sur le torse, signe de son destin spirituel. Représenté en pèlerin avec un bourdon, son icône la plus connue le montre avec un chien à ses pieds, symbolisant la fidélité et l’espoir. » Selon la légende, après avoir contracté la peste en aidant les malades, San Roccu s’est isolé dans une grotte. Un chien lui apportait du pain chaque jour et soignait ses plaies, lui permettant de guérir et de reprendre sa mission.



Le pain de l’espoir : un geste de partage



Au-delà des cérémonies religieuses, la confrérie anime la fête en organisant un concert sur le parvis de l’oratoire avec le groupe Les Pignotti. Pour François-Xavier Moracchini, cette tradition revêt une dimension profondément spirituelle : « Dire que San Roccu est un protecteur est un pléonasme. Il a tout quitté pour aider son prochain, incarnant un modèle de dévouement. Distribuer ces petits pains, c’est partager symboliquement avec le plus grand nombre, à l’image de ce que faisait notre saint. Maintenir cette tradition est essentiel, mais l’essentiel reste l'immense ferveur autour du saint. Nous ne sommes pas un simple comité des fêtes. »