À Bastia, la Saint Joseph rassemble plusieurs centaines de fidèles

(Photos : Gérard Baldocchi)
Dans les rues de Bastia, la foi s’est une nouvelle fois faite ressentir. En ce 19 mars, la ville célébrait Saint Joseph, l’un de ses saints patrons depuis 1632. En fin d’après-midi, la traditionnelle procession s’est élancée depuis l’église Saint-Joseph en direction de la cathédrale Sainte-Marie, dans la citadelle, pour un Salut au Saint-Sacrement. Portée par une dizaine de confrères, la statue de Saint Joseph a quitté l’église vers 16h sous le regard de plusieurs centaines de fidèles, qui ont ensuite suivi le cortège tout au long du parcours.
La procession, rythmée par les chants et les prières, s’est déroulée en présence du cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, qui a béni les enfants sur son passage. À chaque arrêt entre l’église et la cathédrale, les fidèles récitaient le Notre Père et le Je vous salue Marie, tandis que la statue de Saint Joseph était élevée par les confrères. Au retour à l’église, les centaines de personnes présentes ont entamé le Diu vi salvi Regina avant que la statue de Saint Joseph ne retrouve son emplacement au sein de l’église.
Quelques heures plus tôt, les fidèles s’étaient réunis pour les messes de 7, 8 et 9h et la grande messe de 10h30, célébrée par le cardinal François Bustillo. Plusieurs centaines de personnes étaient là aussi présentes, parmi lesquelles de nombreux élus et responsables politiques, dont Gilles Simeoni, Julien Morganti et Nicolas Battini, candidats au second tour des élections municipales à Bastia.
À l’intérieur de l’église, chants et prières ont résonné tout au long de la célébration, dans une atmosphère de recueillement. En début de soirée, une nouvelle messe est célébrée, rassemblant « autant de monde qu’à celle de 10h30 », selon Joseph Gandolfi, président de l’Archiconfrérie de Saint Joseph.
À l’issue de la procession, il a évoqué « une belle démonstration » de la foi bastiaise, avec des habitants « qui ont su montrer leur profonde dévotion qu’ils ont pour Saint Joseph ». Une journée qui témoigne en effet, une nouvelle fois, de l’attachement des Bastiais à la Saint Joseph, et de la capacité de cette fête à rassembler au-delà des générations.