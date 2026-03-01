À Bastia, la Saint Joseph rassemble plusieurs centaines de fidèles

(Photos : Gérard Baldocchi)





Dans les rues de Bastia, la foi s’est une nouvelle fois faite ressentir. En ce 19 mars, la ville célébrait Saint Joseph, l’un de ses saints patrons depuis 1632. En fin d’après-midi, la traditionnelle procession s’est élancée depuis l’église Saint-Joseph en direction de la cathédrale Sainte-Marie, dans la citadelle, pour un Salut au Saint-Sacrement. Portée par une dizaine de confrères, la statue de Saint Joseph a quitté l’église vers 16h sous le regard de plusieurs centaines de fidèles, qui ont ensuite suivi le cortège tout au long du parcours.



La procession, rythmée par les chants et les prières, s’est déroulée en présence du cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, qui a béni les enfants sur son passage. À chaque arrêt entre l’église et la cathédrale, les fidèles récitaient le Notre Père et le Je vous salue Marie, tandis que la statue de Saint Joseph était élevée par les confrères. Au retour à l’église, les centaines de personnes présentes ont entamé le Diu vi salvi Regina avant que la statue de Saint Joseph ne retrouve son emplacement au sein de l’église.

