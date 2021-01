A Bastia la Covid-19 inspire les tageurs

Tôt ce jeudi matin, les promeneurs bastiais on découvert des tags évoquant la situation sanitaire et le Covid-19 dans les rues de Bastia. Particulièrement dans le haut de la rue César Campinchi, à proximité du théâtre et jusque sur les murs du vieux lycée : « Tête chaude, sang froid », « Covid-19 », « Fuck 5G » ou encore « Duralex Castex » ont recouvert les murs immaculés du quartier et jusque le sol de la rue.Pour quelles significations ? On peut se poser la question. Des annonces sûrement inscrites dans la nuit de mercredi à jeudi, en plein couvre-feu donc. Et qui apparaissent ce jeudi, jour des annonces du premier Ministre, dont l’avance du couvre-feu à 18h qui vient d'être généralisé à toute la France et donc à la Corse.On se souvient que lors du tout premier confinement, des tags similaires étaient déjà apparus sur un des murs du collège Simon Vinciguerra ( lire ici ). On retrouve d’ailleurs une des inscriptions quelque peu similaire : « Distançons nous d’un maître » qui s’est transformé en « Distancez-vous d’un > maître » accompagné cette fois non plus d’une attaque de pangolin mais d’un « Fuck 5G ». Difficile de deviner une quelconque signature commune à tous ces tags, à moins que « tête chaude » en soit une ? Quoi qu’il en soit, ces nouveaux graffiti sont une affaire à suivre…dans les rues de Bastia et les auteurs vont peut-être s'inspiré des nouvelles annonces gouvernementales. Et donner un peu plus de travail aux employés municipaux.