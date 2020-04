Quand le Covid-19 inspire de nouveaux tags à Bastia

Sur le mur blanc immaculé du Collège Simon Vinciguerra, des tags sont apparus mardi 21 avril au matin. Signés d’un mystérieux AUTONOMIA, ils dénoncent, à leur manière, cette période de confinement par deux messages laconiques : « Distançons nous d’un maître » et « L’attaque des pangolins ». On y distingue également les 3 points en triangle, un symbole qui peut indiquer un rapport conflictuel aux autorités (le fameux « mort aux vaches ») mais qui est également employé pour abréger les mots « Franc-Maçonnerie » ou « Francs-Maçons » et qui a valu aux Maçons d’être appelés « frères Trois points. »

Esprits farceurs ou revendication affirmée ? Affaire à suivre…dans les rues de Bastia.