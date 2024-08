A Bastia, c’est parti pour les promos avec la braderie d'été dans le centre-ville

Pour les amoureux du shopping, c’est un peu le paradis. Dans les rues du centre-ville, nombreux sont les commerçants qui ont fait débordé leur boutique sur le trottoir à l’occasion de la grande braderie d'été de Bastia, qui se déroule du jeudi 22 au samedi 24 août. L’occasion pour eux de pouvoir attirer de nouveaux clients grâce à de généreuses remises sur les articles de l’été.

Au niveau de la rue César-Campichi, Emma Carlotti n’a pas une minute à elle. Entre les clientes qui souhaitent avoir des conseils sur les articles et ses enfants en bas âge qui déambulent dans le magasin, la gérante de la boutique Kids Around vit cette première journée comme une belle opportunité de faire des affaires. Il faut dire que les articles de marque pour enfants sont particulièrement recherchés par les parents, à quelques jours de la rentrée des classes. « Pour la première journée, j’ai eu beaucoup de locaux mais également pas mal de touristes, qui viennent pour faire de belles affaires », indique la gérante. Dans sa boutique, elle propose des habits de marque à moitié prix et va même jusqu’à faire une remise supplémentaire de 20% en fonction de la quantité d’articles achetés. Des promotions importantes, qui ont convaincu Eliane de prendre un ensemble et une veste pour ses deux petits-enfants. « A ma base, je n’étais pas partie pour faire des achats, mais j’ai les vu les vêtements sur les portants dans la rue, donc je me suis laissé tenté, concède la grand-mère. Ce qui m’a décidé à prendre ces articles, ce sont les prix. Sans les soldes, je ne les aurai pas achetés à ce moment de l’année ».







Un démarrage plus timide qu’espéré

Pour autant, si les articles sur le trottoir attirent l’œil des clients, cela ne se concrétise pas en vente pour autant. C’est d’ailleurs le constat réalisé par Virginie, la gérante de la boutique Les Petits pas, qui a ouvert son magasin l’année dernière avec sa sœur Laure. « On a fait comme tous les autres commerçants et on a suivi le mouvement. C’est bien parce que ça anime un peu la ville, ce qui est toujours bon à prendre. De notre côté, ça nous permet d’écouler notre stock et ne pas garder trop d’articles d’été avant l’arrivée de la nouvelle collection ». Devant sa boutique, elle a installé des tables et des étagères sur lesquels sont exposés des chaussures pour enfants, parfois remisés jusqu’à -50%, ce qui a pour effet d’attirer l’œil des curieux. « C’est l’avantage d’avoir un déballage d’articles sur le trottoir permet aux gens de s’arrêter et de regarder, car ça attire l’œil, c’est donc du bonus pour nous », observe la gérante. Malgré tout, le flux de curieux qui s’arrête devant ses promotions ne s’est pas forcément transformé en ventes. « Honnêtement, avec le tournoi de pétanque qui se déroule actuellement sur la place Saint-Nicolas, nous étions persuadées que cela allait nous être bénéfique, mais au final, nous avons fait moins de vente pour cette première journée de braderie que les autres jours de la semaine », regrette Virginie. Elle espère néanmoins réussir à se rattraper dans le reste de la braderie, notamment ce week-end avec l’afflux de touristes qui assisteront à A Bucciata Bastiaccia, qui se déroule actuellement sur la place Saint-Nicolas, pour doper les ventes des prochains jours.