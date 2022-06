A Bastia, «Les pinceaux du cœur » illuminent le regard des enfants

Une bonne trentaine d’artistes de l’association « Les pinceaux du cœur » avaient investi le lieu à la Citadelle de Bastia, armés de crayons, pinceaux et tubes de couleurs pour décorer les murs de la crèche A Ciucciarella. « Notre association existe depuis 2019 » explique Frets Verhees, artiste peintre, vice-président des Pinceaux. « Au début nous œuvrions sous l’égide du Rotary Club de Marianna, puis on a décidé avec Marie-Lou Albertini, la présidente actuelle, de créer cette structure associative ».Ces artistes du cœur n’en sont pas à leur première action puisqu’ils ont déjà embelli les murs du service Pédiatrie à l’hôpital de Bastia, ceux du CMPP de Toga ou encore le centre pour handicapés à Tattone. « Notre association regroupe deux types d’artistes : des professionnels, dont certains font partie d’une association d’artistes corses et ceux que l’on appelle des Petites mains. En tout, peintres ou sculpteurs, nous sommes une bonne centaine ». Après la pouponnière de la Citadelle de Bastia ce samedi, une autre action, bénévole toujours, la 5ème, est prévue à l’IME à Biguglia. « Nous sommes bien sûr à l’écoute de toutes les propositions pour égayer visuellement le quotidien d’enfants ou personnes en difficultés. Il faut souligner que ces dessins que l’on trace sur les murs ont aussi un rôle éducatif et qu’ils mettent du baume au cœur aux personnels» souligne Marie-Lou Albertini.Si aujourd’hui le Rotary Mariana continue à les aider, nos « pinceaux du cœur » reçoivent aussi l’aide d’autres partenaires privés comme la Caisse d’Epargne ou Publico/Pour joindre Les Pinceaux du cœur : Marie-Lou Albertini ou 06.19.89.41.39