À Bastia, Jeanne Vandooleaghe expose sa vision d’un monde suspendu entre ciel et terre

Le musée de Bastia ouvre les portes de son Arsenale à une œuvre singulière : Scappa u celente, exposition de Jeanne Vandooleaghe, visible jusqu’au 30 mai. Le vernissage s’est tenu le 16 mai dans le Palais des Gouverneurs, où le public a découvert un parcours en trois volets, entre ancrage terrestre et échappée poétique.



Née en 1996, Jeanne Vandooleaghe a suivi un parcours artistique exigeant, passant par les Beaux-Arts de Lyon, les Arts décoratifs de Strasbourg et le College of Arts d’Édimbourg. Repérée dès le lycée par un professeur dessinateur au Canard enchaîné, elle construit depuis une œuvre ancrée dans l’observation sensible du monde. Installée à Rutali depuis 2021, elle met un temps sa carrière entre parenthèses pour devenir bergère, puis apicultrice. À Bastia, elle fonde l’atelier DIXBIS, boulevard Gaudin, où elle invite régulièrement des artistes insulaires à créer des vitrines saisonnières.



Avec Scappa u celente, l’artiste interroge les formes de liberté à travers une trilogie plastique : une première série photographique rend hommage au lien rural et terrestre, captant l’épaisseur de la Corse intérieure ; une deuxième, picturale, invite à la contemplation du ciel, travaillée comme un journal intime de l’éphémère ; enfin, un ensemble de volumes et de vidéos évoque la place instable de l’humain, coincé entre le sol et l’élévation. « Le ciel est un moment d’art qui appartient à tout le monde », écrit-elle. Pendant un an, elle a saisi chaque jour un fragment de ciel pour en faire naître une peinture. « Les nuages par leurs formes et couleurs infinies cristallisent le beau. [...] Leurs dessins sont pareils à nos destins. Imprévisibles et immenses. »



L’exposition est à découvrir au musée de Bastia jusqu’au 30 mai. L’entrée à l’Arsenale est gratuite.