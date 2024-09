A Bastelicaccia, une soirée au profit des enfants malades, par l’associu « A tè Carlucciu »

« Quand on a appris que le petit était malade, on a tout abandonné et on est partis d’Ajaccio en trois jours », se souvient son papa, Lionel. « On a passé vingt-cinq jours à Marseille, à l’hôpital de la Timone. Tous les jours, on réservait une nouvelle nuit d’hôtel, sans savoir ce qu’il faudrait faire le lendemain. » Ce basculement, brutal, qui marque le début du combat, fut des plus douloureux pour eux, en dépit du soutien de leurs proches « qui est allé au-delà de nos espérances ».C’est la première raison pour laquelle, seulement deux mois après que la maladie a pris « notre petit lion », Marina et Lionel Maulini ont fondé l’associu A tè Carlucciu : pour tendre la main à d’autres parents qui, comme eux, auront à traverser cette épreuve de la vie . « Il faut aider les parents dès le départ, appuie Lionel. C’est le but de notre association, car on perd tout. D’un coup. »La deuxième raison est plus personnelle. Elle tient à l’intimité profonde de leur deuil. « Ce qui ressort de tout ça, c’est qu’on n’a pas envie d’oublier Carlucciu, souffle Lionel. Et à travers cette association, on a l’impression qu’il est toujours en vie. » L’attitude de son fils l’a marqué pendant qu’il côtoyait d’autres enfants malades à l’hôpital : « Il était tellement gentil, il avait tellement de compassion pour tous ceux qu’il croisait. Il en oubliait presque sa propre maladie. »