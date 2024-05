Ajaccio : "Umaghju a Carlucciu, è sulidarità pà Lewis è Corentin" au stade Ange-Casanova

Le 8 juin prochain, le stade Ange-Casanova à Mezzavia vibrera d'émotions particulières. À partir de 19 heures, une grande soirée caritative intitulée "Umaghju a Carlucciu, è sulidarità pà Lewis è Corentin" sera organisée pour soutenir Lewis et Corentin, deux enfants gravement malades, et honorer la mémoire de "u Lionu Di Bastelicacia".



Migué Baltolu président de l'association "A Salvezza", se remémore avec émotion : « Il y a quelques semaines, notre porte-voix, "u Lionu Di Bastelicacia", que j'avais ainsi surnommé, partait rejoindre les étoiles. C'est à travers lui que j'ai décidé de continuer le combat, pour tous les autres, avec l'associu "A Salvezza" aiutu a u populu. »



L'association, qui a récemment accueilli les parents de Carlucciu, Lionel et Marina Maulini, s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de vie des enfants atteints de cancer pendant et après leur hospitalisation. « Notre but est d'améliorer leurs conditions de vie pendant et après l'hospitalisation. Cela peut être le financement d'une télé, de jeux pendant leurs séjours à l'hôpital ou bien à leurs domiciles, ou encore un voyage, ou une finale de match par exemple. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, et que tous les enfants ont des rêves, et que malheureusement certains n'ont pas le temps de les réaliser. Eh bien, nous, nous ferons en sorte qu'ils se réalisent. » explique Migué Baltolu .



La soirée promet d'être un moment fort en émotions et en solidarité. « Alora, pè stè famigliè corse chi sofrenu, chi si battenu contr'a malatia... L'8 Di ghjunghju in Mezzavia campu spurtivu Di u GFCA Gazélec a partasi da 7 ore Di sera, cuncertu "Di I Voci Di A Gravona" è Aska animazione. Viniti numarosi. Vi ringraziu Di core », invite Migué Baltolu.



Les participants pourront profiter d'un concert des "Voci Di A Gravona" et d'animations proposées par Aska. L'ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé à l'association pour aider d'autres enfants et leurs familles à traverser les épreuves de la maladie avec un peu plus de douceur et de joie.