A Amiens, la grande roue tourne

Ce qui a été autorisé à Amiens par la préfecture de la Somme le sera t-il également à Bastia ?

On devrait pas tarder à le savoir.

En effet, on ne comprendrait pas pourquoi d'un côté la grande roue installée à Amiens pourrait tourner et celle qui était sensée entamer ses rondes au-dessus de la place Saint-Nicolas, resterait à l'arrêt.



On sait que Pierre Savelli, le maire de Bastia, et la municipalité ont décidé de saisir la justice administrative pour tenter d"obtenir gain de cause mais à la faveur de la décision intervenue à Amiens, on pourrait voir la grande roue bastiaise entamer ses rotations jusqu'au mois de janvier sans avoir en passer par là.



A défaut les Bastiais pourront se consoler en pensant que la grande roue de Lille est, elle aussi, à l'arrêt forcé.