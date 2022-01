A Ajaccio, la collecte des déchets change : ce qu'il faut savoir

Les nouvelles modalités pour les particuliers du centre-ville



Avec La Matinale des déchets, les particuliers du centre-ville devront déposer leurs déchets uniquement entre 5h00 et 9h00, sur le parcours du camion. Tout dépôt de déchets après 9 heures fera l’objet de verbalisation.

La collecte des sacs jaunes ou transparents pour les emballages s’effectuera les mardis, jeudis et samedis. Les sacs gratuits seront distribués à domicile, puis à disposition aux accueils de la mairie d’Ajaccio et de la CAPA, à l’espace Alban.



La collecte en sacs noirs des déchets non valorisables s’effectuera tous les jours du lundi au dimanche.

En outre, il a été décidé de doter les quartiers Sainte-Lucie et Maréchal Ornano en bacs.

Il est interdit désormais de sortir des déchets sur la voie publique en dehors de ces plages horaires sous peine de verbalisation.



"Plus de tri des emballages pour une ville plus propre"



Si la CAPA a choisi de faire évoluer les modalités de collecte, c’est pour les simplifier, les rendre plus compréhensibles pour les habitants, faciliter ainsi le geste du tri et préserver la propreté du centre-ville d’Ajaccio. L’agglo a décidé de dissocier les collectes des particuliers et des professionnels) afin de limiter les dépôts constants de déchets sur la voie publique. Ces nouvelles collectes ont été synchronisées avec les tournées des équipes de nettoiement du domaine public, pour que la ville soit propre à 9 heures. Enfin, autre plus, cette réorganisation permet de collecter les emballages 3 fois par semaine, tout en conservant une collecte quotidienne des ordures ménagères.



Des animateurs sur le terrain



Dès le 10 janvier 2022, des animateurs du tri viendront à la rencontre des habitants pour expliquer les nouvelles modalités et répondre aux interrogations. Ils remettront l’ensemble des mémos ci-dessous pour simplifier le geste du tri.

Ces animateurs seront présents pour accompagner tant que nécessaire le changement des modalités.