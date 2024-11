À Afà, une soirée de soutien pour Raphaëlle, 15 ans, atteinte de leucémie

Une vague de solidarité est attendue ce samedi 16 novembre à Afà, où l’association À tè Carlucciu organise une soirée spéciale en soutien à Raphaëlle, une adolescente de 15 ans atteinte d’une leucémie agressive. À partir de 19h, la salle des fêtes du stade d’Afà accueillera les participants pour une soirée festive, rythmée par la musique du groupe Boston Georges et un repas traditionnel préparé par les Pescadori in Festa. L’objectif est clair : collecter des fonds pour soutenir Raphaëlle et sa maman, toutes deux durement éprouvées par la maladie.





Raphaëlle mène un combat quotidien contre la maladie, qui l’a éloignée de sa maison ajaccienne de Pietralba depuis maintenant 18 mois. Elle est prise en charge dans les hôpitaux de La Timone à Marseille et de l'Archet à Nice, où elle reçoit des traitements lourds. Sa maladie lui a également fait perdre l’usage de ses jambes, et elle est régulièrement suivie au centre de rééducation de Hyères. Pour sa mère, qui s’occupe d’elle depuis la disparition de son mari il y a deux ans, chaque jour est une épreuve, rythmée par les soins médicaux et les déplacements entre les établissements hospitaliers.



Lionel Maulini, fondateur et président de l’association À tè Carlucciu, a été profondément touché par l’histoire de Raphaëlle. Lui-même marqué par le décès de son jeune fils, il a ressenti un besoin immédiat de venir en aide à cette famille et espère une grande mobilisation.



L’intégralité des recettes ira à Raphaëlle et à sa maman. La soirée est ouverte à tous ceux qui souhaitent soutenir cette famille en difficulté.