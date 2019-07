81 départements placés en vigilance orange : La canicule épargne la Corse

"On va vivre une journée exceptionnelle jeudi", c’est l’alerte lancée par Météo France. La canicule, qui intervient un mois après une première vague caniculaire alors que la sécheresse s'étend sur le territoire, avec 73 départements déjà concernés par des restrictions d’eau, sera très très intense mais le phénomène ne durera très longtemps. Dès vendredi, de l'air plus frais devrait rentrer par l'est de la France et il sera quasiment fini ce week-end.

De nombreuses températures vont atteindre et même dépasser les 40 °C et on va battre de très nombreux records absolus de températures. D'ailleurs, on a déjà battu des records absolus de températures minimales dans la nuit, notamment à Bordeaux avec 24,8 °C. Jeudi sera la journée la plus chaude avec très localement des températures pouvant monter jusqu'à 43 °C.