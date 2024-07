80 ans de la disparition d’Antoine de St-Exupéry. "Il était un visionnaire, un philosophe, un humaniste" raconte son petit-neveu Olivier d’Agay

La Corse va rendre hommage a Antoine de Saint-Exupéry à l'occasion des 80 ans de sa disparition, le 31 juillet prochain. Vous serez en présent sur l'île pour cette commémoration ?

En effet, nous jouons un rôle de coorganisateurs pour plusieurs aspects de cette commémoration. Nous collaborons étroitement avec l'Armée de l'air, l'aéroport de Bastia-Poretta, et la mairie de Borgo. Nous avons voulu inscrire les 80 ans de la disparition d’Antoine de Saint-Exupéry dans le cadre des 80 ans de la libération de la France. La cérémonie la plus significative se tiendra en Corse, car c’est de Borgo qu'il est parti pour la dernière fois, le 31 juillet 1944. C'est un événement spécial, car de nombreuses personnes et institutions ont souhaité s'impliquer dans ces commémorations. Il y a beaucoup de respect et d'admiration pour Saint-Exupéry en Corse, ce qui nous permet de donner toute la passion et la dimension nécessaires à un tel hommage.

Quelle a été votre motivation pour créer la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse ? En quoi cette fondation reflète-t-elle les valeurs de l’écrivain ?

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse a été créée il y a 15 ans. Notre motivation était de regrouper toutes nos actions solidaires sous une même bannière. Nous avons souhaité rendre ce que nous avons reçu comme héritage. Concernant les valeurs de l’écrivain, elles sont multiples : philosophie, littérature, aéronautique, etc. Cependant, nous avons choisi de nous consacrer à la jeunesse, l'un des sujets les plus importants. Nous visons à promouvoir une jeunesse citoyenne, intégrée et active dans la société, et à leur fournir les outils nécessaires pour s'insérer, notamment par la lecture, l’écriture et la culture. L'idée est de rendre l’avenir possible pour eux, comme l'exprime Saint-Exupéry : « L’avenir ne peut se prévoir, mais il peut se rendre possible. »



À travers les décennies, l'œuvre de Saint-Exupéry, notamment Le Petit Prince, a traversé les frontières culturelles. Comment percevez-vous son influence internationale ?

Saint-Exupéry est à la fois un ambassadeur de la culture française et une icône universelle. Le Petit Prince, traduit en 560 langues, est un succès mondial incroyable. Il incarne des valeurs de paix, de protection de la planète et de communication intergénérationnelle. Récemment, j'ai inauguré une exposition à la bibliothèque de Canton, en Chine, célébrant non seulement cet anniversaire, mais aussi les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le Petit Prince établit un lien universel entre les cultures, en rappelant que nous avons plus en commun que de différences.



En tant que directeur de la succession familiale, comment gérez-vous l’héritage de Saint-Exupéry pour rester fidèle à ses valeurs tout en les adaptant au monde moderne ?

Nous avons créé des expériences collectives autour du Petit Prince dans des domaines comme l’audiovisuel et les parcs à thème, notamment à Mulhouse et en Chine. De nombreux musées et espaces immersifs sont dédiés à son œuvre, et les réseaux sociaux jouent un rôle crucial pour communiquer avec une communauté internationale de fans. Ces initiatives reflètent notre engagement à moderniser et à perpétuer l’héritage de Saint-Exupéry.



Quels projets de la Fondation contribuent à la diffusion des idées humanistes et démocratiques défendues par Saint-Exupéry ?

Nous soutenons de nombreuses écoles en France, ainsi que l’apprentissage du braille. Un projet phare est notre soutien à la Fondation Espérance Banlieue, qui crée des écoles financées par le mécénat pour intégrer les valeurs républicaines chez des enfants issus de quartiers défavorisés. Ces écoles offrent des chances égales à tous, en favorisant la lecture, l’écriture et l’accès à la culture. Cette initiative est au cœur de notre engagement pour la citoyenneté.



Quels défis rencontrez-vous pour maintenir l'importance des écrits de Saint-Exupéry dans un monde en rapide évolution ?

Contrairement aux idées reçues, les jeunes lisent encore beaucoup, notamment sur des supports électroniques. Nous avons lancé une édition spéciale chez Gallimard, « Porto », qui propose des œuvres de Saint-Exupéry dans un format luxueux. De plus, des adaptations cinématographiques, comme le prochain film de Pablo Aguero basé sur un texte de Saint-Exupéry, contribuent à raviver l'intérêt pour ses œuvres.



Pour vous, quel est le message principal que Le Petit Prince transmet aux jeunes générations aujourd'hui ?

Le message central du Petit Prince est celui de la responsabilité. Saint-Exupéry en fait le philosophe de cette notion, illustrée par le soin que le Petit Prince porte à sa rose. Ce concept est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de crise climatique. Nous avons une responsabilité envers notre planète et envers les jeunes générations.



Saint-Exupéry avait-il des idées en avance sur son temps ?

Oui. Le Petit Prince est devenu un ambassadeur de la planète, surtout en cette période de crise climatique. Saint-Exupéry avait une vision humaniste globale, englobant non seulement la nature, mais aussi la société, l’âme et l’économie. Jean-Pierre Guéno a bien illustré cette vision écologique dans son livre. Les textes et œuvres de Saint-Exupéry, grâce à leur profondeur et leur engagement, restent pertinents aujourd’hui, proposant des solutions qui résonnent encore avec les défis contemporains.



En regardant l'impact de Saint-Exupéry sur la littérature et la culture, y a-t-il des aspects de sa vie ou de son œuvre que vous aimeriez voir davantage explorés ou compris ?

Nous souhaitons remettre en avant son engagement pour la démocratie, la liberté et l’humanisme. Saint-Exupéry n'était pas seulement un poète ou un écrivain, mais un homme d’action, l'un des premiers résistants. Son engagement pour la justice et contre l'antisémitisme mérite d'être davantage reconnu et célébré.



Pour conclure, comment souhaiteriez-vous que l'héritage de Saint-Exupéry soit perçu dans les années à venir ? Quels sont vos espoirs pour la pérennité de son influence ?

Nous avons travaillé pour rétablir Saint-Exupéry dans sa position de grand auteur, philosophe, visionnaire, homme d’action et humaniste. Aujourd'hui, nous continuons nos actions de solidarité et la diffusion de son œuvre. Le Petit Prince reste une référence mondiale, et nous espérons que son message d’espoir et de solutions pour l’avenir continue de résonner à travers les générations.