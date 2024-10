6e tour de la coupe de France : Corte sans trembler face au Sud FC

Fiche technique

Stade Santos Manfredi de Corte.

USC Cortenais bat Sud FC : 3-1 (mi-temps 2-0).

Les buts : Boussemart (13e et 38e), Segarel (s.p. 62e) pour Corte ; Katrawa (90e) pour le Sud FC.

Arbitres : M. Giorgetti assisté de MM. Canale et Da Costa Moreira.





Corte

Luciani, Dumè Menozzi, Perotto, Machado, Raphaël Menozzi, Ait Yahya, Boussemart Ait Bassou, Segarel, Fanni, Tamboura, Agostini, Minin, Fonovich, Santelli, Barrallini.





Sud FC

Gonzalez, Qenegei, Azzi, Karmann, Gama da Silva, Ousfane, Salvador Alves, Sacayaradjy, Souazara Anzizi, Ausu, Katrawa, Kourouch, Saint Louis Augustin, El Ouerghmi, Jabir, Marques.







Pas de round d’observation dans cette partie qui démarre fort avec des Cortenais entreprenants à l’image des remuants Boussemart et Segarel qui se créent les premières opportunités durant les cinq premières minutes de jeu. Pour autant le Sud FC montre qu’elle a du répondant en mettant Luciani à contribution sur une tête bien placée de Souazara Anzizi. Et le Sud est encore devant les buts de Luciani deux minutes plus tard. Mais la tête de Souazara Anzizi, consécutive à un corner de Sacayaradjy, passe largement à côté.

Corte joue à se faire peur mais réagit parfaitement dans la foulée en obtenant deux corners consécutifs, bien dégagés par défense adverse. Il faut une ouverture de génie de Dume Menozzi à la 13e pour assister à l’ouverture du score. Boussemart, parti à la limite du hors-jeu, voit Gonzalez avancé. Il ne se pose pas de question et son lobe astucieux finit au fond des filets :1-0.

Sous la pluie battante, le jeu baisse légèrement d’intensité et le Sud en profite pour se porter à l’offensive et obtenir un coup-franc bien placé aux 25 mètres. Salvador Alves se charge de le frapper. Il trouve la tête de Souazara Anzizi au point de pénalty (30e) et il faut un superbe arrêt reflexe de Luciani pour éviter l’égalisation du Sud !

Après cette alerte, les Cortenais reprennent la maitrise du jeu et aggravent la marque à la 35e. Perotto, aux avants-postes, hérite du cuir, il frappe dans la foulée et le gardien peine à dégager, tout comme sa défense d’ailleurs. La balle navigue dans les 16 mètres et Boussemart frappe en force pour le 2-0.





De retour des vestiaires, la pluie s’intensifie, la luminosité diminue et le délégué du match fait allumer les projecteurs. Malheureusement un pylône entier est en panne… On se demande bien alors si le match va pouvoir aller à son terme en cas de prolongations et de tirs au but ! D’autant que le Sud ne baisse pas les bras grâce à Ausu dont le coup franc bien enveloppé oblige Luciani à une détente spectaculaire (48e). On sent les joueurs du Sud FC en capacité de revenir dans ce match, mais ce sont les Cortenais qui vont annihiler tous leurs espoirs. Sur une perte de balle d’Azzi au milieu de terrain, Minin peut décaler Segarel qui entre dans la surface. Il est fauché au moment de sa frappe et l’arbitre indique le point de pénalty. Il se fait justice en prenant Gonzalez à contre-pied : 3-0 (62e).

Corte est proche du 4e but à la 76e minute de jeu lorsque Minin à l’entrée des 16 mètres enveloppe sa frappe du pied gauche. Une frappe renvoyée difficilement par Gonzalez, suppléé ensuite de la tête par son défenseur pour sortir la balle en corner. Mini, encore lui, hérite du cuir à la 78e et d’un superbe extérieur du gauche offre un caviar à Santelli. Malheureusement sa volée flirte avec le montant droit de Gonzalez.

Corte recule alors qu’il ne reste qu’une dizaine de minutes à jouer. Ce dont va profiter le Sud pour sauver l’honneur à la 90e. Le centre de la gauche de Jabir est repris de la tête par Souazara Anzizi. Luciani s’interpose mais Katrawa, qui avait suivi, glisse au fond des filets : 3-1.

Belle victoire pour les Cortenais qui réussissent bien dans cette coupe de France et qui poursuivent donc l’aventure ! Une réussite qui fait du bien au moral avant la réception de l'OM en championnat samedi 2 novembre.

Dans l'autre rencontre, le Gallia Lucciana a battu la Casinca 3-0.